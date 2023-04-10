“البطحة”.. أكثر من مليون مشاهدة لسلسلة “الشروق TV”

إشادة واسعة بالنجوم وإجماع على الاحترافية

تواصل سلسلة البطحة، التي تبث يوميا على قناة “الشروق”، خلال الشهر الفضيل، حصد الإعجاب، حيث سجلت السلسلة إقبالا كبيرا من طرف المشاهد، ترجتهما الأرقام المتصاعدة لعدد المشاهدات، سواء عبر اليوتوب أم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وحققت الحلقة 16 من العمل أزيد من مليوني مشاهدة، في أقل من 24 ساعة.

تمكن المخرج وليد بوشباح من تكرار تجربة نجاحه في سلسلة “باب الدشرة”، منذ عامين على التلفزيون العمومي، حيث يقدم في البطحة نموذجا من الكوميديا الهادفة، التي تجعل المشاهد يضحك من العمق وليس استجداء للضحك، مستندا في ذلك إلى سيناريو نبيل عسلي ونسيم حدوش المكتوب بطريقة محترفة، هادفة وعميقة.

قد تبدو سلسلة البطحة عملا كوميديا، الغرض منه عرض وضعيات ومواقف وحتى ظواهر اجتماعية، لكنها من جهة أخرى دراما تعالج ظواهر نعيشها يوميا في مجتمع يقيم وزنا للمظاهر عوض العلاقات الإنسانية.

تمكن الممثلون من إتقان أدوارهم والظهور في مستويات إبداع عالية. وهذا ربما لأن المخرج وليد بوشباح راهن على خريجي الخشبة والمسرح لتقديم عمل جميل، فتألقت ياسمين عبد المؤمن ونسرين بلحاج وثنائي دقيوس ومقيوس نسيم حدوش ونبيل عسلي وغيرهم من نجوم السلسلة.

كان مشهد واحد في الحلقة 16 كافيا ليحقق الإجماع على أن نجوم سلسلة البطحة أبدعوا وتربعوا على عرش الكوميديا، خلال هذا الشهر. فالمشهد الذي جمع “اللاز وبرنو” أظهر علو كعب المخرج وليد بوشباح، فأن تجمع بين الكوميديا والدراما وبين المسرح والسينما وبراعة التأطير في التصوير إضافة إلى الحوار العميق في مشهد واحد، فأنت حتما تستحق الإشادة.

البطحة، عمل اتخذ من الكوميديا السوداء طريقا لعرض المجتمع والواقع الجزائري، فحقق الإجماع على أنه عمل فني جمع بين الاحترافية في التمثيل ودقة السيناريو وجماليات الجانب التقني.