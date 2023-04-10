“البطحة” جمعت الاحتراف من أطرافه ولهذا السبب احتضنها الجمهور

ربيع وجاوت يتحدث عن دور "برنو" في السلسلة

أبدع الممثل ربيع وجاوت في أداء دور “برنو”، في سلسلة البطحة، التي شدت الأنظار إليها خلال الشهر الفضيل، حيث كان وجاوت محل إشادة واسعة بفضل تقمصه للدور الذي أبدع فيه، خاصة المشهد الأخير في الحلقة 16، الذي حققت الحلقة بفضله أزيد من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

عن هذا الدور، والتجربة في السلسلة، قال ربيع وجاوت إنه عاشها بكل تفاصيلها وبكل جوانبها، واعتبرها تجربة ناجحة بكل المقاييس. وأضاف وجاوت، في اتصال معه، أن نحاج سلسلة البطحة يعود لكونها عملا متكاملا من كل الجوانب، تقنيا وفنيا، ومن حيث السيناريو وخاصة “كاستينق” العمل الذي ساهم في نجاح السلسة. واعتبر “عمي برنو” أن السلسلة كونت عائلة كبيرة، امتدت لتشمل المعجبين والجمهور الذي احتضن العمل، لأنه وجد نفسه فيها وأحس بالعمل الذي كان نابعا من القلب.

وقال المتحدث إن السلسلة رغم كونها كوميدية، لكن الثلاثي نسيم حدوش ونبيل عسلي ومحمد بن داوود، نجحوا في كتابة نص بشخصيات بسيطة، لكنها عميقة ومركبة لتقديم كوميديا سوداء.

واعتبر ربيع أوجاوت أن الاعتماد على أغلبية ممثلين مروا على المسرح كان له أثره ونتيجته، التي ظهرت في أداء أبطال السلسلة. وركز المتحدث على أهمية التكوين في تخريج أناس محترفين، سواء كان في التمثيل أم الإخراج أم الجانب التقني.. فالتكوين، يقول المتحدث، شرط أساسي لنجاح أي تجربة، لأن الفن مهنة مثله مثل أي مهنة أخرى تتطلب الخبرة والتجربة والتمكن.

أزيد من مليون مشاهدة للسلسلة التي تبث على “الشروق”

إشادة واسعة بنجوم “البطحة” وإجماع على تميز العمل

تواصل سلسلة البطحة، التي تبث يوميا على قناة “الشروق”، خلال الشهر الفضيل، حصد الإعجاب، حيث سجلت السلسلة إقبالا كبيرا من طرف المشاهد، ترجتهما الأرقام المتصاعدة لعدد المشاهدات، سواء عبر اليوتوب أم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وحققت الحلقة 16 من العمل أزيد من مليوني مشاهدة، في أقل من 24 ساعة.

تمكن المخرج وليد بوشباح من تكرار تجربة نجاحه في سلسلة “باب الدشرة”، منذ عامين على التلفزيون العمومي، حيث يقدم في البطحة نموذجا من الكوميديا الهادفة، التي تجعل المشاهد يضحك من العمق وليس استجداء للضحك، مستندا في ذلك إلى سيناريو نبيل عسلي ونسيم حدوش المكتوب بطريقة محترفة، هادفة وعميقة.

قد تبدو سلسلة البطحة عملا كوميديا، الغرض منه عرض وضعيات ومواقف وحتى ظواهر اجتماعية، لكنها من جهة أخرى دراما تعالج ظواهر نعيشها يوميا في مجتمع يقيم وزنا للمظاهر عوض العلاقات الإنسانية.

تمكن الممثلون من إتقان أدوارهم والظهور في مستويات إبداع عالية. وهذا ربما لأن المخرج وليد بوشباح راهن على خريجي الخشبة والمسرح لتقديم عمل جميل، فتألقت ياسمين عبد المؤمن ونسرين بلحاج وثنائي دقيوس ومقيوس نسيم حدوش ونبيل عسلي وغيرهم من نجوم السلسلة.

كان مشهد واحد في الحلقة 16 كافيا ليحقق الإجماع على أن نجوم سلسلة البطحة أبدعوا وتربعوا على عرش الكوميديا، خلال هذا الشهر. فالمشهد الذي جمع “اللاز وبرنو” أظهر علو كعب المخرج وليد بوشباح، فأن تجمع بين الكوميديا والدراما وبين المسرح والسينما وبراعة التأطير في التصوير إضافة إلى الحوار العميق في مشهد واحد، فأنت حتما تستحق الإشادة.

البطحة، عمل اتخذ من الكوميديا السوداء طريقا لعرض المجتمع والواقع الجزائري، فحقق الإجماع على أنه عمل فني جمع بين الاحترافية في التمثيل ودقة السيناريو وجماليات الجانب التقني.