“البطريق الصغير” يعود إلى سواحل الجزائر.. ولكن! (صور)

بعد غياب طويل، عاد طائر البطريق الصغير إلى الظهور في سواحل الجزائر. حسب ما رصده مصوّرون هواة.

وقالت كريمة راقم، وهي مهتمّة بتصوير الحياة البرية، إنها التقطت صورة لهذا الطائر، في شاطئ سركوف بعين طاية في العاصمة.

وكثيرا ما يواجه الطائر القادم من المناطق الباردة في شمال بريطانيا، مخاطر عديدة عند وصوله إلى سواحل البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق.

فقد نشرت جمعية الصيد البحري لبرج الكيفان على فيسبوك، صورا أخرى لطيور نافقة من نفس النوع. فيما دعا مصوّر الحياة البرية جمال حاج عيسى، إلى الحفاظ على هذا الطائر، من خلال تجنّب وقوعه في صنارات الصيّادين.

ويقضي “البطريق الصغير” معظم دورة حياته في مياه البحر، غير أنه ينتقل إلى اليابسة في موسم التكاثر.

ويتغذى الطائر الشبيه بالبطارق التي تعيش في القطب الجنوبي المتجمّد، على الأسماك والقشريات. وعادة ما تنفق أعداد كبيرة منه بعد أن تعلق في شباك أو صنارات الصيد، أو في بقع ملوّثة بالنفط في عرض البحر.