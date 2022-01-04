البطلان تريكي ولهولو يمضيان في مولودية الجزائر

أمضى العداءان عبد المالك لهولو ومحمد ياسر تريكي رسميا في فرع ألعاب القوى لنادي مولودية الجزائر.

ونشرت الصفحة الرسمية، لمولودية الجزائر مقطع “فيديو” لقدوم كل من تريكي ولهولو إلى مقر النادي، بالإضافة إلى صور إمضائهم الرسمي .

ويعد عبد المالك لهولو المتخصص في سباق 400 متر حواجز، من أبرز نجوم ألعاب القوى في الجزائر ، إضافة لكونه بطل إفريقيا عدة مرات، وبطل العالم في البطولة العسكرية.

ويحمل محمد الطاهر ياسر تريكي المتخصص في الوثب الثلاثي الرقم القياسي الوطني و العربي في المنافسة، و بطل إفريقيا إضافة إلى العديد من التتويجات.