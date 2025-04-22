البطولة الإفريقية لكرة القدم للمدارس.. المنتخب الوطني يتعرف على منافسيه

أجريت بالعاصمة الغانية أكرا، قرعة البطولة الإفريقية لكرة القدم للمدارس 2025.

وتشارك في البطولة ثمانية منتخبات موزعة على مجموعتين.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني المدرسي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات غانا (البلد المنظم)، أوغندا، وجنوب إفريقيا.

أما المجموعة الثانية فتضم منتخبات تنزانيا، السنغال، كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسيقام الدور نصف النهائي يوم الجمعة 25 أفريل، على أن تلعب المباراة الترتيبية يوم السبت 26 أفريل بداية من الساعة 11:00، ثم المباراة النهائية في نفس اليوم على الساعة 14:30.

برنامج مباريات المنتخب الوطني المدرسي:

الأربعاء 23 أفريل 2025: غانا – الجزائر (الساعة 11:00).

الخميس 24 أفريل 2025: الجزائر – أوغندا (الساعة 10:00).

الخميس 24 أفريل 2025: جنوب إفريقيا – الجزائر (الساعة 12:00).