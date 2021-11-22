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رياضة

البطولة الإفريقية للجيدو أكابر: إقامة النسخة القادمة أواخر شهر ماي المقبل بوهران

ع. ع
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البطولة الإفريقية للجيدو أكابر: إقامة النسخة القادمة أواخر شهر ماي المقبل بوهران

ستجرى فعاليات الطبعة 43 للبطولة الإفريقية للجيدو أكابر (رجال وسيدات)، في الفترة الممتدة من 26 إلى 29 ماي 2022، بقاعة المؤتمرات لوهران، حسبما تقرر في الاجتماع الذي عقده المنظمون بوهران.

وحضر هذا الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الجزائري للجيدو بقيادة رئيسه، ياسين سيليني وأعضاء عن لجنة تنظيم الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، بما أن البطولة الإفريقية تندرج ضمن المنافسات التجريبية تحسبا للموعد المتوسطي المقرر بنفس المدينة من 25 جوان إلى 5 جويلية 2022.وشهد الاجتماع التنسيقي هذا مشاركة أيضا المدير الولائي للشباب والرياضة ياسين سيافي الذي التزم بتوفير التجهيزات اللازمة لإجراء المنافسة في أحسن الظروف، سيما وأن الموقع المختار لاستضافتها سيكون معنيا أيضا باحتضان مسابقات كثيرة لعدد من الرياضات خلال الألعاب المتوسطية، من بينها رياضة الجيدو.

وتعود آخر مرة نظمت فيها الجزائر البطولة إفريقيا للجيدو الى سنة 2000، ويتعلق الأمر بالطبعة 22 لهذه المنافسة التي جرت بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة) في الفترة من 9 إلى 14 مايو من ذلك العام.وعرفت تلك النسخة تتويج الجزائر باللقب القاري، عقب حصدها لـ4 ذهبيات، 3 فضيات و3 برونزيات، أمام تونس (3 ذهبيات، 3 فضيات و9 برونزيات) ثم مصر (3 ذهبيات، فضيتان و5 برونزيات).

وكانت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سابقا، سليمة سواكري ورئيس الاتحاد الافريقي للاختصاص، الملغاشي رو ندريانوس سو لونياكو – نييكو سيتني، قد أمضيا على وثيقة تنظيم الجزائر للطبعة 43 للبطولة الإفريقية- 2022 للأكابر.

وجرت مراسم الإمضاء على الوثيقة، على هامش أشغال الجمعية العامة للاتحادية الدولية للجيدو ببوداسبت (المجر) شهر يونيو المنصرم وخلالها انتخبت سليمة سواكري عضوا في المكتب التنفيذي، فيما أعيد انتخاب مواطنها محمد مريجة في هذه الهيئة.

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