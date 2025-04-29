البطولة الإفريقية للجيدو.. المنتخب الجزائري ينال الميدالية الفضية

حقق المنتخب الجزائري للجيدو الميدالية الفضية حسب الفرق، في البطولة الافريقية، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ونال المنتخب الجزائري الميدالية الفضية بعد بلوغه نهائي الدورة والذي انهزم فيه أمام مصر بـ 3-4.

وقبل النهائي، تغلب المنتخب الجزائري على كل من السنغال بـ 4-2 في الدور الأول، ثم تونس في نصف النهائي بـ4 -2.

أما في منافسات الفردي، فأنهى المنتخب الوطني البطولة القارية في المرتبة الثامنة بمجموع 11 ميدالية، تمثلت في3 فضيات و8 برونزيات.

وشاركت الجزائر في البطولة الإفريقية، بـ17 مصارعا، 9 رجال و8 سيدات)، في اختصاص الفردي الذي جرى يومي 25 و26 أفريل.

وعرفت البطولة الافريقية بكوت ديفوار، مشاركة 203 رياضيا، 114 رجال و89 سيدات، يمثلون 25 بلدا.