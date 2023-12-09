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رياضة

البطولة الإفريقية للشراع.. لقب قاري وتذكرة أولمبية للجزائريين بودرومة وبريشي

عمر سلامي
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البطولة الإفريقية للشراع.. لقب قاري وتذكرة أولمبية للجزائريين بودرومة وبريشي
ح.م
البحاران رامي بودرومة وأمينة بريشي

أحرز البحاران الجزائريان، رامي بودرومة وأمينة بريشي، ذهبية اختصاص “إي كيو فويل” في اليوم الخامس والأخير للبطولة الإفريقية للشراع.
واختتمت البطولة الإفريقية للشراع، الجمعة، بسواحل سوما باي بمصر، على ضفاف البحر الأحمر، حيث نجح الجزائريان في إفتكاك تذكرة العبور إلى الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

وسيطر ممثلا الجزائر على المسابقات منذ اليوم الأول، على الرغم من المنافسة القوية التي شهدتها البطولة.

وتصدر رامي بودرومة الترتيب، متقدما عن مواطنه رمزي بوجعطيط صاحب المركز الثاني.

وعند السيدات احتلت البطلة الإفريقية، أمينة بريشي، ريادة الترتيب، متبوعة بمواطنتها كاتيا بلعباس، صاحبة المركز الثاني.

وخلال الطبعة السابقة للألعاب الاولمبية الصيفية في طوكيو 2021، كانت الجزائر ممثلة في رياضة الشراع بعنصرين وهما : أمينة بريشي وحمزة بوراس.

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