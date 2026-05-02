البطولة الإفريقية للمصارعة.. الجزائري بدر الإسلام مهداوي يحقق إنجازا جديدا

حقق المصارع الجزائري مهداوي بدر الإسلام إنجازاً جديداً في البطولة الإفريقية للمصارعة التي أقيمت بمصر.

وتوّج المصارع بدر الإسلام مهداوي، بطلاً لإفريقيا لفئة الأكابر بعد تتويجه بطلا لإفريقيا لفئة أقل من 20 سنة.

ونال مهداوي ميداليتين ذهبيتين الأولى في فئة أقل من 20 سنة، والثانية في فئة الأكابر.

وحصد المنتخب الجزائري منافسات الأكابر برصيد 11 ميدالية، منها 3 ذهبيات.

أما منتخب أقل من 20 سنة فحصد 17 ميدالية، تمثلت في ذهبيتين و13 فضية وبرونزيتين.

وكان منتخب أقل من 17 سنة، الذي اختتم منافساته، أمسية الأربعاء الماضي، قد حصد 14 ميدالية، منها ست ذهبيات، مانحا الجزائر المركز الثاني حسب الفرق في الترتيب العام للفئة.