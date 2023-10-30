البطولة الإفريقية والعربية لرفع الأثقال.. الجزائر ترفع رصيدها إلى 93 ميدالية

الجزائر تعزز رصيدها من الميداليات في البطولة الإفريقية والعربية لرفع الأثقال

رفعت الجزائر رصيدها في البطولة الإفريقية والعربية لرفع الأثقال الجارية بمصر إلى 93 ميدالية، في انتظار إحراز ميداليات أخرى قبل اختتام المنافسة هذا الثلاثاء.

وتحصلت الجزائر بعد منافسات اليوم الثالث، على 93 ميدالية، تمثلت في 30 ذهبية و36 فضية و27 برونزية.

وتمكن أكرم شخشوخ ( 67 كلغ) من إحراز 9 ميداليات، تمثلت في 3 ذهبيات في البطولة العربية ومثلها في الإفريقية للناشئين، و3 ميداليات على المستوى العربي في فئة الكبار، ذهبية، وفضية، وبرونزية.

وكانت دعاء بوعبد الله (71 كلغ) قد تحصلت على إجمالي 15 ميدالية في فئة الأشبال والناشئين والكبار.

وتمكن سهيل أوكسيني (67 كلغ) من إضافة 3 ذهبيات إفريقية في فئة الأشبال و3 برونزيات على المستوى الإفريقي في الناشئين.

واستعاد التويري محمد إسلام (55 كلغ)، ميدالياته الذهبية الإفريقية الثلاث للناشئين والتي لم يتم احتسابها خلال المنافسة في اليوم الثالث.

وتحصل التويري حسب وكالة الأنباء الجزائرية، على 15 ميدالية في المجموع، في فئات الشباب والناشئين والكبار منها 7 ذهبيات أشبال وناشئين،عرب وإفريقيين، ليصبح أفضل جزائري حائز على ميدالية منذ انطلاق البطولة الإفريقية والعربية لرفع الأثقال الخميس الماضي.