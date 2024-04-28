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رياضة

البطولة الافريقية للجيدو.. الجزائر تضيف ثلاث ميداليات إلى رصيدها

عمر سلامي
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البطولة الافريقية للجيدو.. الجزائر تضيف ثلاث ميداليات إلى رصيدها
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الجزائر تحتل المركز الثالني في ختام المنافسات الفردية

أضاف المصارعون الجزائريون ثلاث ميداليات إلى رصيدهم العام في البطولة الإفريقية التي تحتضنها القاهرة، عقب منازلات اليوم الثالث التي جرت السبت.

ودعمت الجزائر رصيدها بفضية وبرونزيتين، حيث توج بالميدالية الفضية، المصارع محمد الهادي ليلي (+ 100 كلغ)، وحقق الميداليتان البرونزيتان كل من لقمان دارول (- 90 كلغ)، ومصطفى ياسر بوعمار (-100 كلغ) على التوالي.

وعقب منازلات اليوم الثالث، أصبح رصيد الجزائر ثماني ميداليات تتمثل في 3 ذهبيات، فضيتان و3 برونزيات.

وتوج بالذهب كل من دريس مسعود في وزن أقل من73كلغ، وأمينة بلقاضي في أقل من63 كلغ، وقيس مدثر في أقل من66 كلغ، بينما حقق الفضة هوارية قدور في أقل من48 كلغ، في نالت المصارعة فايزة عيساحين البرونزية في أقل من 52 كلغ.

وحلّ المنتخب الجزائري في المرتبة الثانية في المنافسات الفردية خلف مصر التي حققت نفس عدد الميداليات 3 ذهبيات، 2 فضيتان و3 برونزيات، ولكن بفارق أفضل في عدد المراكز الخامسة حيث تحصلت على ثلاثة مقابل واحدة للجزائر.

ويهدف المصارعون الجزائريون من خلال هذه المشاركة في المنافسة القارية، في حصد أكبر عدد من النقاط بهدف التأهل الى الألعاب الأولمبية 2024 بباريس.

وتحظى البطولة الافريقية بأهمية كبيرة، كونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بحيث يحصل المتوج في كل وزن على 700 نقطة.

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