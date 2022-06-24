البطولة السعودية الوجهة المحبذة للاعب الجزائري خلال هذه الصائفة

صرامة القوانين وتوفر ظروف العمل حفزتهم على ذلك

أصبحت البطولة السعودية لكرة القدم المودة الحديثة للاعبين الجزائريين، خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية، فيما رسمت بعض الأسماء التحاقها بالدوري السعودي للدرجتين الأولى والثانية، هناك لاعبون آخرون يتأهبون للحاق بهم.

ولعل أهم العوامل التي دفعت اللاعبون الجزائريون من البطولة الوطنية أو المحترفون في الخارج إلى اختيار الدوري السعودي كوجهة محبذة في هذه الصائفة، هو البحث عن الاستقرار المالي خاصة إن طريقة تسيير الأندية في السعودية تضمن لهم الحصول على مستحقاتهم المالية، لأن القوانين من هذه الناحية صارمة وآليات معتمدة تكفل للاعبين الحماية الضرورية، كما أن رواتب اللاعبين تعتبر مرتفعة مقارنة مع يتحصل عليه اللاعبون في البطولة الوطنية أو البطولات المجاورة على غرار البطولة التونسية. وحتى مستوى المنافسة في الدوري السعودي صار حافزا إضافيا للاعبينا باعتبار أن السعودية تتوفر على ظروف جيدة من ملاعب عالمية ومرافق رياضية، وتستقطب إليها أفضل الأطر الفنية أجنبية، وحتى تعاقدات الفرق تكون مع لاعبين مميزين خاصة من أمريكا الجنوبية، البرازيل والأرجنتين، وهو ما رفع من مستوى والقيمة الفنية لهذه البطولة التي تعتبر الأفضل بين بطولات البلدان العربية.

فبعد أن أنهى كلا من جمال بلعمري انضمامه لنادي الخليج، ومدافع الترجي التونسي عبد القادر بدران لنادي ضمك من الدرجة الأولى، أضف إلى ذلك، التحاق لاعب شبيبة القبائل والمنتخب الوطني المحلي بن سايح بنادي جبلين الناشط في بطولة الدرجة الثانية السعودية، وكذا هداف اتحاد بسكرة هشام مختار الذي فضل هو الآخر نادي النجمة من القسم الثاني على الكثير من العروض، كما وقع خريج مدرسة شباب بلوزداد المدافع المحوري عبد الحق صايلع، عقدا مع فريق السد السعودي الناشط في دوري الدرجة الثانية، بعد أن فشل في فرض نفسه بكل من مولودية الجزائر وسعيدة والعلمة، وكذا اتحاد بلعباس وجمعية الشلف. يوجد مجموعة معتبرة من اللاعبين الآخرين مرشحون للالتحاق بالدوري السعودي في الساعات القادمة، أبرزهم الظهير الأيمن للخضر والنجم الساحلي التونسي، حسين بن عيادة. هذا الأخير، ينتظر فقط نهاية دورة اللقب في البطولة التونسية للسفر إلى السعودية، لترسيم انضمامه إلى فريقه الجديد، حيث دخل في اتصالات متقدمة مع أحد الفرق الكبيرة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى امتلاكه عرضا جديا من فريق الطائي السعودي الذي ينشط به صانع الألعاب أمير سعيود.

كما دخلت عدة فرق سعودية ناشطة في دوري الدرجة الأولى السعودية، في مفاوضات جد متقدمة مع هداف الرابطة المحترفة مهاجم مولودية الجزائر سامي فريوي، من أجل ضمه للاستفادة من خدماته تحسبا للموسم المقبل. هدّاف العميد الذي فشل في أول تجربة احترافية بمسيرته الكروية في البطولة اليونانية، سيبحث عن التألق رفقة أحد الفرق السعودية، خصوصا أنه كان قريبا من تجديد عقده مع مولودية الجزائر، قبل أن يتراجع على ذلك بعدما وصلته عدة عروض رسمية من فرق سعودية.