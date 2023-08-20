البطولة العالمية لألعاب القوى.. لهولو يفشل في بلوغ نصف النهائي

فشل العداء الجزائري عبد المالك لهولو في بلوغ نصف نهائي، بعد الإصابة التي منعته من إكمال سباق 400 متر.

وحالت الإصابة دون إكمال لهولو لسباق 400متر حواجز رجال المجموعة الأولى، وبذالك لم يتأهل إلى نصف النهائي.

ويدخل السباق ضمن فعاليات اليوم الثاني للفترة الصباحية بالبطولة العالمية لألعاب القوى المقامة ببودابست في المجر.

للإشارة فإن تريكي ياسر محمد طاهر، تأهل أمسية السبت لنهائي الوثب الثلاثي بعدما حقق المرتبة الثالثة في المجموعة “ب” بوثبة قدرت 16 متر و 95 سنتيمتر.