-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

البطولة العالمية لألعاب القوى.. لهولو يفشل في بلوغ نصف النهائي

عمر سلامي
  • 434
  • 0
البطولة العالمية لألعاب القوى.. لهولو يفشل في بلوغ نصف النهائي
أرشيف
عبد المالك لهولو

فشل العداء الجزائري عبد المالك لهولو في بلوغ نصف نهائي، بعد الإصابة التي منعته من إكمال سباق 400 متر.

وحالت الإصابة دون إكمال لهولو لسباق 400متر حواجز رجال المجموعة الأولى، وبذالك لم يتأهل إلى نصف النهائي.

ويدخل السباق ضمن فعاليات اليوم الثاني للفترة الصباحية بالبطولة العالمية لألعاب القوى المقامة ببودابست في المجر.

للإشارة فإن تريكي ياسر محمد طاهر، تأهل أمسية السبت لنهائي الوثب الثلاثي بعدما حقق المرتبة الثالثة في المجموعة “ب” بوثبة قدرت 16 متر و 95 سنتيمتر.

مقالات ذات صلة
إتحاد العاصمة يدخل سباق التعاقد مع قندوسي

إتحاد العاصمة يدخل سباق التعاقد مع قندوسي

بالفيديو.. ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بأول لقب في تاريخه

بالفيديو.. ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بأول لقب في تاريخه

ياسين براهيمي يسجّل “هدفا عالميا” في الدوري القطري (فيديو)

ياسين براهيمي يسجّل “هدفا عالميا” في الدوري القطري (فيديو)

ميسي يكشف سبب احتفاله على طريقة الأبطال الخارقين

ميسي يكشف سبب احتفاله على طريقة الأبطال الخارقين

حلول كثيرة يقدمها أمين غويري لجمال بلماضي

حلول كثيرة يقدمها أمين غويري لجمال بلماضي

إسبانيا تتوج بمونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخها

إسبانيا تتوج بمونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد