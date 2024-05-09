البطولة العربية لألعاب القوى.. الجزائر تحرز خمس ميداليات في اليوم الأول

الجزائر تفتك 5 ميداليات في اليوم الأول من المنافسة

افتك المنتخب الجزائري لألعاب القوى لأقل من 20 سنة، خمس ميداليات، عقب إجراء نهائيات اليوم الأول من منافسات البطولة العربية لألعاب القوى، الجارية بمدينة الاسماعيلية المصرية.

وتمكن المنتخب الجزائري من التتويج بذهبيتين و3 فضيات، حيث توّج بالميداليتين الذهبيتين كل من لؤي العمراوي ووصال حركاس في الوثب الطويل.

وحقق الميداليات الفضية، كل من أنس الشواطي في سباق الـ10 آلاف متر مشي ذكور بزمن قدره 43 د و30ث و50 ج، وعبد الله محمد اسلام حارك في سباق 3 آلاف متر بزمن قدره 8د، 06ثا و 27ج، وعبد الرحمن جابر في القفز الطويل بـ7.31 متر.

وتشارك الجزائر في هذا الموعد العربي ببعثة رياضية تضم 29 عداء وعداءة.

إلى جانب الجزائر ومصر، تشارك في البطولة العربية 14 دولة هي: السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، السودان، المغرب، سلطنة عمان، العراق، اليمن، ليبيا، لبنان، جيبوتي، تونس.