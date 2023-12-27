البطولة العربية لكرة السلة.. المنتخب الجزائري يستهل مشواره بالفوز على الصومال

استهل المنتخب الجزائري لكرة السلة مشواره في البطولة العربية المقامة بالقاهرة، بالفوز على منتخب الصومال.

وفاز المنتخب الوطني لكرة السلة على الصومال بنتيجة 80-75 في مواجهة امتدت فيها الإثارة إلى غاية اللحظات الأخيرة.

وسيواجه أشبال المدرب الوطني أحمد بن جابو، في مباراتهم الثانية هذا الجمعة، منتخب ليبيا، قبل مواجهة موريتانيا، السبت المقبل، في اللقاء الثالث من دور المجموعات.

وفي المجموعة الثانية فاز منتخب مصر على الإمارات بنتيجة 94-46، ولحساب نفس المجموعة فاز منتخب تونس على الكويت بنتيجة 85 – 69.