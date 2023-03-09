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رياضة

البطولة العربية للأندية.. الإعلان عن مواعيد مباريات الدور الأول

عمر سلامي
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البطولة العربية للأندية.. الإعلان عن مواعيد مباريات الدور الأول
ح.م
البطولة العربية للأندية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدور الأول من بطولة العرب للأندية 2023.

وسيواجه شبيبة الساورة، فريق الكويت الكويتي، يوم 15 مارس الجاري، بستاد الكويت، بداية من السادسة ونصف مساء، وهي المباراة السادسة، في جدول مباريات الدور الأول.

وتلعب مباراة العودة بين شبيبة الساورة والكويت الكويتي، يوم 21 من نفس الشهر، بملعب ميلود هدفي بوهران، بداية من الساعة السادسة مساء.

للإشارة فإن الممثل الثاني للجزائر في البطولة العربية للأندية، شباب بلوزداد، تأهل تلقائيا إلى النهائيات بصفته بطل الجزائر في الموسم الماضي.

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