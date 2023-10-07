البطولة العربية للتايكواندو للشباب.. الجزائري شهاب زنير يتوج بالذهبية

توّج المصارع الجزائري شهاب زنير بالميدالية الذهبية، بعد الفوز في نهائي منافسات الكيروغي- أشبال، في إطار البطولة العربية للتايكواندو الجارية بمصر.

وتوج شهاب زنير من صنف الأشبال بالميدالية الذهبية بعدما تغلب خلال المنافسة على كل من أبطال مصر والكويت والسعودية والأردن والمرشحين لنيل اللقب، لينجح في تحقيق أول لقب دولي له، فيما حقق مواطنه أكرم محمد مرمول الميدالية الفضية.

ويشارك المنتخب الوطني الجزائري البطولة العربية للتايكواندو للشباب في مصر، بـ14 مصارعا، 6 إناث و8 ذكور.