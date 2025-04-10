البطولة العربية للجيدو أشبال.. المنتخب الجزائري يتوّج باللقب حسب الفرق

توّج المنتخب الوطني الجزائري للجيدو بلقب البطولة العربية للأشبال إناث وذكور، حسب الفرق، بالعاصمة الأردنية عمان.

وسيطر منتخب الذكور على نظيره الكويتي وتفوق بـ 4-1، فيما تفوقت الشبلات على ممثلات المغربي بـ3-2 .

وكان ممثلو الجزائر قد حققوا نفس الإنجاز، بعد إحرازهم للقب العربي في مسابقة الفردي بحصدهم لرصيد 11 ميدالية وتمثلت حصيلتهم في 6 ذهبيات، فضيتان، و3 برونزيات.

ويتكون الوفد الجزائري المشارك في البطولة العربية للجيدو لصنف الأشبال إناث وذكور، من 11 مصارعا ،7 ذكور و4 فتيات، في مختلف الأوزان، بقيادة المدربة الوطنية أسماء بلعيدوش.

وعرفت البطولة العربية مشاركة 450 مصارعا ومصارعة يمثلون 17 دولة.