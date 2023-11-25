البطولة العربية للدراجات.. الجزائر تحصد تسع ميداليات في اليوم الأول من المنافسة

تتويج العناصر الوطنية في اليوم الأول من المنافسة

حصد المنتخب الجزائري للدراجات تسع ميداليات خلال اليوم الأول للطبعة الـ12 من البطولة العربية للدراجات على المضمار الجارية بالقاهرة.

ونالت الجزائر في مستهل البطولة ثلاث ذهبيات وخمس فضيات، وبرونزية، حيث توّج الدرّاج ياسين حمزة، بالذهب في مسابقة كيرين، بعد فوزه أمام مواطنه محمد نجيب عسال.

و نال أنس رياحي الميدالية الفضية، في نفس الاختصاص، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية التي توج بها في سباق النقاط، واكتفى الخصيب ساسان بالميدالية الفضية في سباق الكيلومتر.

ونجح الدرّاج علاء الدين بن معشو في خطف ذهبية سباق السكراتش، لدى فئة الأواسط ، أمام مواطنه أنس رياحي، الذي نال الفضية.

وتحصل الرباعي المتكون من محمد نجيب عسال، لطفي تشمباز وياسين حمزة والخصيب ساسان على الميدالية الفضية في سباق المطاردة فريق نخبة رجال.

ونال المنتخب الوطني المتكون من ياسين حمزة والخصيب ساسان ومحمد نجيب عسال، البرونزية في سباق السرعة فريق نخبة رجال.

ويشارك المنتخب الوطني بسبعة دراجين من الأكابر وهم : الخصيب ساسان، محمد نجيب عسال، عبد الكريم فركوس ، ياسمين المداح، ولطفي تشمباز وياسين شعلال وياسين حمزة.

كما يشارك في البطولة أربعة دراجين من الأواسط ويتعلق الأمر بكل من: محمد نصرالله السمياني، علاء الدين بن معاشو، منير العلوي وأنس رياحي.

وتعرف المنافسة مشاركة ست بلدان هي: الجزائر ومصر، الإمارات العربية المتحدة، العربية السعودية، قطر والسودان.