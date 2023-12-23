البطولة العربية للدراجات .. المنتخب الوطني يعزز رصيده بـ6 ميداليات

عزز المنتخب الوطني للدراجات، رصيده بخمس ميداليات في اليوم السادس من البطولة العربية، كما تمكن مع بداية منافسات اليوم الأخير من إضافة ميدالية فضية.

وأضاف المنتخب الوطني للدراجات في منافسات اليوم السادس، التي جرت الجمعة، 5 ميداليات، تمثلت في 3 ذهبيات وفضية وبرونزية.

كما تمكن بشير شنافي من التتويج بالفضية، صبيحة السبت، في سباق فردي عام أواسط ذكور، الذي جرى على مسافة على طول 124 كلم.

وبالعودة إلى الميداليات المحرزة في اليوم ما قبل الأخير، فقد توج بالميداليات الذهبية الثلاثة كل من : ياسين حمزة في فئة الأكابر، وحمزة عماري الذي نال ذهبية وفضية في فئة أقل من 23 سنة، وذهبية الفريق الوطني المكون من عز الدين لعقاب، ياسين حمزة، نسيم سعيدي، محمد أمين نهاري، عبد الله بن يوسف وحمزة عماري.

واكتفى نسيم سعيدي من الأكابر بالميدالية البرونزية في الفردي.

وبهذه الميداليات الجديدة يرتفع حصاد الجزائر في المنافسة العربية لحد الآن إلى 22 ميدالية تتمثل في 11 ذهبية، 6 فضية و5 برونزية.

ويتصدر المنتخب الوطني الدورة برصيد 22 ميدالية، متبوعا بالمغرب برصيد 7 ميداليات منها ذهبيتين.