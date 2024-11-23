البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي.. 3 ذهبيات للجزائر في اليوم الأول

أحرز المنتخب الوطني للكانوي كياك، ثلاث ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية، صبيحة اليوم الأول من منافسات البطولة العربية الجارية في تونس.

وتمكن الثنائي آية فرفاد ووالاح مروى من التتويج بميدالية ذهبية في سباق زوجي أكابر 1000 متر.

وأهدى الثنائي بوقزولة عبد الله ورسيم عليان ميدالية ذهبية للجزائر في سباق زوجي أواسط لمسافة 1000 متر.

كما توّج الثنائي الجزائري مروة والح ودنيا بختاوي بميدالية ذهبية في اختصاص زوجي وسطيات مسافة 1000 متر.