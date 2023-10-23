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رياضة

البطولة العربية للملاكمة.. المنتخب الجزائري للأواسط ينهي المنافسة في المركز الثاني

عمر سلامي
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البطولة العربية للملاكمة.. المنتخب الجزائري للأواسط ينهي المنافسة في المركز الثاني
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المنتخب الجزائري للملاكمة أواسط

أنهى المنتخب الوطني الجزائري للملاكمة، مشاركته في البطولة العربية للملاكمة للأواسط، التي جرت بالقاهرة، في المركز الثاني بمجموع 12 ميدالية.

وتمكنت العناصر الوطنية من إحراز ذهبيتين، وأربع ميداليات فضية، بالإضافة إلى 6 برونزيات.

وتوّج بالذهب كل من الملاكم أمير بولمرقة في وزن 86 كلغ، و زميله عبد الرحيم مقطع في وزن أكثر من 92 كلغ.

وجاء تتويج الجزائريين بولمرقة وعبد الرحيم مقطع بالذهب، على حساب المصرين محمد عبد الهادي عبدلسا ومحمد حسن فرج، على التوالي.

وتوج بالفضة كل من إبراهيم أكروف في وزن 54 كلغ، ورحماني فضل الرحمان في وزن 57 كلغ، ورابح أكرم الياس في وزن 80 كلغ، ومحمد أسامة عربية في وزن 92 كلغ.

أما البرونزيات فكانت من نصيب كل من محمد عباس في وزن 48 كلغ، وإسلام دهلال في وزن 67 كلغ، يحي بوشاقور في وزن 60 كلغ، وعبد الرحيم كشرود في وزن 71 كلغ، وعبدو مصطفى في وزن 75 كلغ، وحمام أسامة في وزن 63.5 كلغ.

وعاد المركز الأول في البطولة لمنظم الدورة المنتخب المصري، بمجموع 11 ميدالية تتمثل في 7 ذهبيات، و3 فضيات فضية، وبرونزية.

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