البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال.. الجزائر تحصد 37 ميدالية منها 14 ذهبية

الجزائر تحصد 37 ميدالية في اليومين الأولين من المنافسة

أحرز المنتخب الجزائري لرفع الأثقال لكل الفئات، 37 ميدالية تتمثل في 14 ذهبية و13 فضية و10 برونزية، خلال اليومين الأولين من البطولة العربية والإفريقية لكل الفئات الجارية بمصر .

ونالت الجزائر في البطولة العربية 8 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية، كما أحرز الرباعون الجزائريون في المنافسة الإفريقية 6 ميداليات ذهبية و9 فضية و4 برونزية.

وتشارك الجزائر بـ 27 رباعا من بينهم 11 فتاة في البطولتين الإفريقية والعربية لرفع الأثقال أشبال، أواسط وأكابر.

ويشارك في البطولة الإفريقية الجارية بالقاهرة المصرية، 193 رياضي يمثلون 27 بلدا.