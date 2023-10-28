-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال.. الجزائر تحصد 37 ميدالية منها 14 ذهبية

عمر سلامي
  • 67
  • 0
البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال.. الجزائر تحصد 37 ميدالية منها 14 ذهبية
ح.م
الجزائر تحصد 37 ميدالية في اليومين الأولين من المنافسة

أحرز المنتخب الجزائري لرفع الأثقال لكل الفئات، 37 ميدالية تتمثل في 14 ذهبية و13 فضية و10 برونزية، خلال اليومين الأولين من البطولة العربية والإفريقية لكل الفئات الجارية بمصر .

ونالت الجزائر في البطولة العربية 8 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية، كما أحرز الرباعون الجزائريون في المنافسة الإفريقية 6 ميداليات ذهبية و9 فضية و4 برونزية.

وتشارك الجزائر بـ 27 رباعا من بينهم 11 فتاة في البطولتين الإفريقية والعربية لرفع الأثقال أشبال، أواسط وأكابر.

ويشارك في البطولة الإفريقية الجارية بالقاهرة المصرية، 193 رياضي يمثلون 27 بلدا.

مقالات ذات صلة
8 جانفي آخر أجل أمام “الخضر” للالتحاق بكوت ديفوار

8 جانفي آخر أجل أمام “الخضر” للالتحاق بكوت ديفوار

بِالفيديو والصّور: جماهير سلتيك الأسكتلندي تُجدّد دعمها للقضية الفلسطينية

بِالفيديو والصّور: جماهير سلتيك الأسكتلندي تُجدّد دعمها للقضية الفلسطينية

شباب بلوزداد يستقبل منافسيه في ملعبي 5 جويلية ونيلسون مانديلا

شباب بلوزداد يستقبل منافسيه في ملعبي 5 جويلية ونيلسون مانديلا

انطلاق الموسم الجديد ومشاكل الأندية في جدول الأعمال

انطلاق الموسم الجديد ومشاكل الأندية في جدول الأعمال

غلام وسعيود وبراهيمي وأوكيدجة يضغطون على بلماضي

غلام وسعيود وبراهيمي وأوكيدجة يضغطون على بلماضي

“نعيش أياماً عصيبة ولن ننسى موقف الجزائر”

“نعيش أياماً عصيبة ولن ننسى موقف الجزائر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد