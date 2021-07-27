البطولة المحترفة لن تتوقف وكل ما يقال مجرد إشاعات

نائب رئيس "الفاف" ياسين بن حمزة:

هكذا سنحدد أسماء الأندية المعنية بالمشاركة في المنافسات القارية

أكد نائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، ياسين بن حمزة، أن بطولة الرابطة الأولى المحترفة “ستتواصل إلى غاية جولتها الأخيرة”، مفندا بذلك الإشاعات المتعلقة بتوقيف البطولة وتعيين الأندية المشاركة في المنافسات القارية.

وقال بن حمزة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية: “المنافسة ستتواصل حتى نهايتها، لم نفكر قط في توقيف البطولة، على عكس ما تردد في الآونة الأخيرة من معلومات مغلوطة. السلطات العمومية هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيف البطولة والنشاطات الرياضية الأخرى مثلما حصل الموسم الفارط”.

وعقدت لجنة كرة القدم المحترفة اجتماعين بقيادة بن حمزة، لمناقشة عدة نقاط، لاسيما الوضع الحالي لبطولة الرابطة الأولى المحترفة للموسم الكروي 2020-2021 إضافة إلى تحضير وتنظيم الموسم القادم 2021-2022.

وفي سؤال حول ممثلي الكرة الجزائري في منافستي رابطة الأبطال وكأس الكنفيدرالية، والتي ستجرى عملية القرعة الخاصة بها قبل تاريخ 15 أوت، أي قبل نهاية البطولة المحددة في الأسبوع الثالث من الشهر الداخل، عبر المتحدث عن أمله في أن تتضح الأمور مع حلول الجولة 36.

وستواجه الفاف معضلة في ظل التنافس الشديد على اللقب وعلى المقاعد المؤهلة إلى منافسة قارية قبل خمس جولات عن النهاية.

وأفاد أيضا “تطرقنا إلى عدة صيغ لتعيين الأندية المشاركة في المنافسات القارية، وسنجد الحلول اللازمة. وعلى هذا الأساس قمنا بتشكيل لجنة مصغرة برئاسة العربي أومعمر. أتمنى أن تتضح الأمور مع الجولة 36 للتعرف على الأندية المعنية بالمنافستين الإفريقيتين”.

كما تطرق بن حمزة إلى الموسم الكروي القادم 2021- 2022، والذي سيتم مناقشة صيغة منافسته خلال الاجتماع الدوري المقبل للمكتب الفيدرالي لـ”الفاف” المقرر يوم الخميس.

واختتم قائلا “المكتب الفيدرالي سيفصل في صيغة المنافسة للموسم الكروي المقبل. وسيتم تقديم مقترحين على الأعضاء: الأول بطولة كلاسيكية بـ18 ناديا بـ34 جولة، أو بطولة بمجموعتين تضم كل واحدة 9 فرق بدورتي اللقب والسقوط”، مؤكدا أن الموسم المقبل سيختتم في جوان القادم.