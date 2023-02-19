البطولة الوطنية.. أرقام وشيء من التعاليق

انْتُظمت مساء الأحد أربع مقابلات أخرى، من عمر الجولة الـ 17 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وارتقى فريق شبيبة الساورة إلى الرّتبة الثالثة، بعد فوزه داخل القواعد على نادي مولودية البيض، في جوارية الجنوب الغربي.

والتقطت مولودية الجزائر أوّل نقطة، بعد انهزامها في ثلاث مقابلات متتالية بِرسم منافستَي البطولة وكأس الجمهورية، عصفت بِكرسي المدرب التونسي فوزي البنزرتي.

وسقط وفاق سطيف في الأربعاء أمام الأمل المحلّي، بينما كسب نجم مقرة نقاط مواجهته للزّائر فريق مولودية وهران.

واستعاد “الفايكينغ” نغمة الفوز أمام سطيف، بعد ثلاث هزائم تواليا. في حين حصد نجم مقرة ثاني انتصار على التوالي.

وتُجرى المقابلات الثلاث الأخيرة في تاريخ لاحق.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التّالي:

ش.الساورة 2 – م.البيض 0

ا.بسكرة 0 – م.الجزائر 0

أ.الأربعاء 3 – و.سطيف 1

ن.مقرة 2 – م.وهران 0

وتشكّل جدول الترتيب كما يلي:

1- ش.بلوزداد 37ن (ناقص مقابلتَين)

2- ش.قسنطينة 30ن (ناقص مقابلة)

3- ش.الساورة 28ن

4- م.الجزائر 27ن

5- و.سطيف 26ن

6- ا.العاصمة 25ن (ناقص مقابلتَين)

7- م.وهران 25ن

8- ا.خنشلة 24ن (ناقص مقابلة)

9- ن.مقرة 23ن

10- أ.الأربعاء 22ن

11- ا.بسكرة 22ن

12- ج.الشلف 20ن (ناقص مقابلة)

13- م.البيض 19ن (ناقص مقابلة)

14- ن.البارادو 16ن (ناقص مقابلة)

15- ش.القبائل 12ن (ناقص مقابلتَين)

16- ه.شلغوم العيد 1ن (ناقص مقابلة)