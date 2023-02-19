-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

البطولة الوطنية.. أرقام وشيء من التعاليق

علي بهلولي
  • 80
  • 0
البطولة الوطنية.. أرقام وشيء من التعاليق
ح.م
"النّسر الأسود" يسقط في سهول متّيجة.

انْتُظمت مساء الأحد أربع مقابلات أخرى، من عمر الجولة الـ 17 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وارتقى فريق شبيبة الساورة إلى الرّتبة الثالثة، بعد فوزه داخل القواعد على نادي مولودية البيض، في جوارية الجنوب الغربي.

والتقطت مولودية الجزائر أوّل نقطة، بعد انهزامها في ثلاث مقابلات متتالية بِرسم منافستَي البطولة وكأس الجمهورية، عصفت بِكرسي المدرب التونسي فوزي البنزرتي.

وسقط وفاق سطيف في الأربعاء أمام الأمل المحلّي، بينما كسب نجم مقرة نقاط مواجهته للزّائر فريق مولودية وهران.

واستعاد “الفايكينغ” نغمة الفوز أمام سطيف، بعد ثلاث هزائم تواليا. في حين حصد نجم مقرة ثاني انتصار على التوالي.

وتُجرى المقابلات الثلاث الأخيرة في تاريخ لاحق.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التّالي:

ش.الساورة 2 – م.البيض 0

ا.بسكرة 0 – م.الجزائر 0

أ.الأربعاء 3 – و.سطيف 1

ن.مقرة 2 – م.وهران 0

وتشكّل جدول الترتيب كما يلي:

1- ش.بلوزداد 37ن (ناقص مقابلتَين)

2- ش.قسنطينة 30ن (ناقص مقابلة)

3- ش.الساورة 28ن

4- م.الجزائر 27ن

5- و.سطيف 26ن

6- ا.العاصمة 25ن (ناقص مقابلتَين)

7- م.وهران 25ن

8- ا.خنشلة 24ن (ناقص مقابلة)

9- ن.مقرة 23ن

10- أ.الأربعاء 22ن

11- ا.بسكرة 22ن

12- ج.الشلف 20ن (ناقص مقابلة)

13- م.البيض 19ن (ناقص مقابلة)

14- ن.البارادو 16ن (ناقص مقابلة)

15- ش.القبائل 12ن (ناقص مقابلتَين)

16- ه.شلغوم العيد 1ن (ناقص مقابلة)

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: غضب والي تيبازة من مرفق بسيط استهلك مليار سنتيم

بِالفيديو: غضب والي تيبازة من مرفق بسيط استهلك مليار سنتيم

إصرار على سجن روبينيو لـ 9 سنوات بِسبب تورّطه في فضيحة أخلاقية

إصرار على سجن روبينيو لـ 9 سنوات بِسبب تورّطه في فضيحة أخلاقية

هدف فارس شعيبي مرشح لجائزة أجمل هدف لثمن نهائي كأس فرنسا 

هدف فارس شعيبي مرشح لجائزة أجمل هدف لثمن نهائي كأس فرنسا 

أوّل مباراة لـ “بلعمري” مع فريقه الجديد

أوّل مباراة لـ “بلعمري” مع فريقه الجديد

لمّا يصطدم محرز وزوجته بـ “صعاليك الباركينغ”!

لمّا يصطدم محرز وزوجته بـ “صعاليك الباركينغ”!

“العميد” بدون مدرب بعد فشل المفاوضات مع بوقرة والبدري

“العميد” بدون مدرب بعد فشل المفاوضات مع بوقرة والبدري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد