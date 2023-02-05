البطولة الوطنية تعود بِتنظيم هذه المباراة

تعود عجلة بطولة القسم الوطني الأوّل إلى الدوران، بعد غياب دام شهرا ونصف الشهر، بِسبب تنظيم بلادنا لِمنافسة “الشان”.

وبرمجت رابطة الكرة المحترفة آخر مباراة من عمر مرحلة الذهاب، الأربعاء المقبل على الساعة الثالثة بعد الظهر.

وتجمع المواجهة بين اتحاد العاصمة وضيفه أمل الأربعاء، بِملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء.

ويندرج هذا اللّقاء المتأخّر ضمن إطار الجولة الـ 11 من عمر بطولة حظيرة النّخبة، تحت إدارة حكم الساحة عبد العالي إبرير.

ويجمع اتحاد العاصمة 22 نقطة في المركز الـ 8، ويشغل أمل الأربعاء الرّتبة الـ 11 بِرصيد 19 نقطة.

وتُقام بعد أربعة أيّام من ذلك فعّاليات الجولة الأولى من مرحلة الإياب، أو المشهد الـ 16.