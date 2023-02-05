-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

البطولة الوطنية تعود بِتنظيم هذه المباراة

علي بهلولي
  • 68
  • 0
البطولة الوطنية تعود بِتنظيم هذه المباراة
ح.م
جانب من تدريبات فريق اتحاد العاصمة.

تعود عجلة بطولة القسم الوطني الأوّل إلى الدوران، بعد غياب دام شهرا ونصف الشهر، بِسبب تنظيم بلادنا لِمنافسة “الشان”.

وبرمجت رابطة الكرة المحترفة آخر مباراة من عمر مرحلة الذهاب، الأربعاء المقبل على الساعة الثالثة بعد الظهر.

وتجمع المواجهة بين اتحاد العاصمة وضيفه أمل الأربعاء، بِملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء.

ويندرج هذا اللّقاء المتأخّر ضمن إطار الجولة الـ 11 من عمر بطولة حظيرة النّخبة، تحت إدارة حكم الساحة عبد العالي إبرير.

ويجمع اتحاد العاصمة 22 نقطة في المركز الـ 8، ويشغل أمل الأربعاء الرّتبة الـ 11 بِرصيد 19 نقطة.

وتُقام بعد أربعة أيّام من ذلك فعّاليات الجولة الأولى من مرحلة الإياب، أو المشهد الـ 16.

مقالات ذات صلة
هذا هو مركز الدوري الجزائري في ترتيب أفضل 10 بطولات إفريقية

هذا هو مركز الدوري الجزائري في ترتيب أفضل 10 بطولات إفريقية

مضمون تقرير طبيب الميلان حول إصابة بن ناصر

مضمون تقرير طبيب الميلان حول إصابة بن ناصر

جديد وجهة الجندي المجهول في كتيبة محاربي الصّحراء

جديد وجهة الجندي المجهول في كتيبة محاربي الصّحراء

بالفيديو.. رد فعل هستيري من مدرب جوفنتوس خلال مباراة لاتسيو

بالفيديو.. رد فعل هستيري من مدرب جوفنتوس خلال مباراة لاتسيو

المنتخب المحلّي يكتفي بِالمركز الثاني إفريقيا

المنتخب المحلّي يكتفي بِالمركز الثاني إفريقيا

بوقرة: فخور باللاعبين رغم الخيبة وهذا ما ينقصنا في الجزائر

بوقرة: فخور باللاعبين رغم الخيبة وهذا ما ينقصنا في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد