-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

البطولة الوطنية.. حصاد الأحد

الشروق الرياضي
  • 21
  • 0
البطولة الوطنية.. حصاد الأحد
الأرشيف

لُعبت مساء الأحد مقابلتان بِرسم الجولة السادسة، من عمر البطولة الوطنية للقسم الأول “موبيليس”.

وتعادل شباب قسنطينة خارج القواعد بِنتيجة (2-2) مع شباب بلوزداد، مثلما افترق أولمبيك أقبو وضيفه اتحاد خنشلة على التعادل، لِكن بِنتيجة (1-1).

وكانت هذه الجولة قد شهدت تنظيم مواجهتَين مساء السبت.

وتُجرى مقابلتان أُخريان هذا الإثنين، بينما تأجّل لقاء شبيبة القبائل والزائر فريق مولودية الجزائر إلى تاريخ لاحق، لِانشغال الطرفَين بِمسابقة رابطة أبطال إفريقيا.

وتشكّل جدول الترتيب على النحو التالي:

مقالات ذات صلة
دونالد ترامب ينضمّ إلى نادي ماريوركا!

دونالد ترامب ينضمّ إلى نادي ماريوركا!

عوار يُصاب وقد يغيب عن مقابلتَي “الخضر” الموندياليتَين

عوار يُصاب وقد يغيب عن مقابلتَي “الخضر” الموندياليتَين

بوسكيتس يعلن موعد اعتزاله ميادين كرة القدم

بوسكيتس يعلن موعد اعتزاله ميادين كرة القدم

لجنة الانضباط تعاقب لاعب مولودية البيض بـالإيقاف لـ6 مباريات

لجنة الانضباط تعاقب لاعب مولودية البيض بـالإيقاف لـ6 مباريات

تأجيل انطلاق المرحلة الأولى من بيع تذاكر “كان” 2025

تأجيل انطلاق المرحلة الأولى من بيع تذاكر “كان” 2025

نادي أجاكسيو يتقدم بشكوى للفيفا بخصوص قضية يوسف بلايلي

نادي أجاكسيو يتقدم بشكوى للفيفا بخصوص قضية يوسف بلايلي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد