البطولة الوطنية.. حصاد الأحد

لُعبت مساء الأحد مقابلتان بِرسم الجولة السادسة، من عمر البطولة الوطنية للقسم الأول “موبيليس”.

وتعادل شباب قسنطينة خارج القواعد بِنتيجة (2-2) مع شباب بلوزداد، مثلما افترق أولمبيك أقبو وضيفه اتحاد خنشلة على التعادل، لِكن بِنتيجة (1-1).

وكانت هذه الجولة قد شهدت تنظيم مواجهتَين مساء السبت.

وتُجرى مقابلتان أُخريان هذا الإثنين، بينما تأجّل لقاء شبيبة القبائل والزائر فريق مولودية الجزائر إلى تاريخ لاحق، لِانشغال الطرفَين بِمسابقة رابطة أبطال إفريقيا.

وتشكّل جدول الترتيب على النحو التالي: