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رياضة

البطولة الوطنية ستنطلق بِتأجيل أربع مقابلات

علي بهلولي
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البطولة الوطنية ستنطلق بِتأجيل أربع مقابلات

تنطلق بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم في موسمها الجديد، بِتأجيل أربع مقابلات.

جاء ذلك بِسبب مشاركة الأندية الجزائرية، في الدور الثاني من منافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”. عِلما أن البطولة الوطنية نسخة 2021-2022 ستُلعب بـ 18 ناديا و34 حولة.

وتُجرى الجولة الأولى في الـ 22 والـ 23 من أكتوبر الحالي، انطلاقا من الساعة الرابعة عصرا.

وأجّلت رابطة الكرة المحترفة أربع مقابلات من جولة رفع الستار، إلى الثاني من نوفمبر المقبل. لِانشغال شباب بلوزداد ووفاق سطيف بِرابطة أبطال إفريقيا، وخوض شبيبتَي الساورة والقبائل لِكأس “الكاف”.

وبرمجت الرابطة مقابلات الجولة الثانية، في الـ 29 والـ 30 من أكتوبر الحالي. بينما تُلعب لقاءات الجولة الثالثة في الـ 6 والـ 7 من نوفمبر المقبل، وفي التوقيت ذاته المُشار إليه أعلاه.

ولم تُحدّد رابطة الكرة المحترفة أسماء الملاعب التي تحتضن هذه المقابلات.

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