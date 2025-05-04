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رياضة

البطولة الوطنية للكرة الطائرة سيدات.. تتويج ناصرية بجاية باللقب

عمر سلامي
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البطولة الوطنية للكرة الطائرة سيدات.. تتويج ناصرية بجاية باللقب
ح.م
تتويج فريق ناصرية بجاية للكرة الطائرة سيدات بلقب البطولة

توّج فريق ناصرية بجاية للكرة الطائرة سيدات، بلقب البطولة الوطنية للموسم 2024-2025.

واحتلت سيدات ناصرية بجاية المركز الأول لدورة اللقب الثالثة والأخيرة التي جرت يومي الجمعة والسبت بالقاعة المتعددة الرياضات ببجاية.

وتصدر فريق ناصرية بجاية الترتيب العام لدورة اللقب بمجموع 21 نقطة.

ولم يسجل النادي أي هزيمة منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث فاز السبت، في المباراة الأخيرة، على بطل الموسم الماضي، مولودية الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة، كانت نتائجها: 25-20، 25-17 و25-20.

ويعد هذا التتويج، الثالث في تاريخ ناصرية بجاية بعد المحققين عامي 2004 و2005.

وتستهدف لاعبات الناصية الفوز بالثنائية، بما أن الفريق متأهل في منافسة كأس الجزائر، حيث سيواجه في الدور نصف النهائي مشعل بجاية، بينما تجمع المباراة الثانية، اتحاد بن عكنون ونجم الشلف.

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