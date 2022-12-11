البطولة الوطنية.. نتائج الجولة الـ 14

لُعبت مساء الأحد مقابلات الجولة الـ 14 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

واستمرّ الصراع عن بعد بين الرائد شباب بلوزداد والوصيف شباب قسنطينة، بعد فوزهما داخل القواعد على اتحاد خنشلة مولودية البيض، على التوالي.

ولم تتحسّن أحوال مُتذّيل لائحة الترتيب هلال شلغوم العيد، ومُني بِالهزيمة رقم “12” على التوالي.

وتألّق 4 لاعبين بِتسجيل كلّ واحد منهم ثنائية، وهم: محمد بلخادم من شباب بلوزداد، وسمير عيبود من شباب قسنطينة، ومحمد الطيب من أمل الأربعاء، ومحمد سويبح من جمعية الشلف.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

ش.بلوزداد 2 – ا.خنشلة 0

ش.قسنطينة 3 – م.البيّض 1

ش.الساورة 1 – م.وهران 0

م.الجزائر 1 – و.سطيف 0

ج.الشلف 2 – ا.العاصمة 1

أ.الأربعاء 3 – ه.شلغوم العيد 1

ا.بسكرة 2 – ن.البارادو 1

ن.مقرة 2 – ش.القبائل 1

وتشكّل جدول الترتيب وفقا لِما يلي:

1- ش.بلوزداد 30ن (ناقص مقابلتَين)

2- ش.قسنطينة 29ن

3- ش.الساورة 23ن

4- و.سطيف 22ن

5- م.الجزائر 22ن (ناقص مقابلة)

6- ا.خنشلة 20ن

7- ا.العاصمة 19ن (ناقص 3 مقابلات)

8- أ.الأربعاء 18ن (ناقص مقابلتَين)

9- ا.بسكرة 17ن (ناقص مقابلتَين)

10- ن.مقرة 17ن

11- ج.الشلف 17ن

12- م.البيّض 16

13-م.وهران 16ن (ناقص مقابلة)

14- ش.القبائل 12ن (ناقص مقابلة)

15- ن.البارادو 12ن

16- ه.شلغوم العيد 1ن