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رياضة

البطولة الوطنية.. نتيجتا آخر مقابلتَين

علي بهلولي
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البطولة الوطنية.. نتيجتا آخر مقابلتَين
ح.م

لُعبت سهرة السبت مقابلتان أُخريان من عمر الجولة الـ 22، لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز وفاق سطيف بِهدف لِصفر على ضيفه اتحاد العاصمة، في مباراة  احتضن فعّالياتها ملعب “8 ماي 1945″، تحت إدارة حكم الساحة حسام بن يحي.

وسجّل هدف “النّسر الأسود” اللاعب صالح عبد التوّاب بوشامة في الدقيقة الـ 59، وهو أوّل توقيع له في بطولة الموسم الجاري.

وفي مباراة أخرى أُقيمت أطوارها بِملعب “أحمد زبانة”، تعادلت مولودية وهران بِهدف لِمثله مع الزّائر اتحاد خنشلة. تحت إدارة حكم الساحة محمد الأمين بن زهرة.

وأمضى هدف “الحمراوة” اللاعب عبد الرحمان نهاري في الدقيقة الـ 73، مُفتتحا العدّاد. ووقّع هدف اتحاد خنشلة اللاعب سفيان بيازيد في الوقت بدل الضّائع (90+4)، رافعا غلّته إلى 9 توقيعات.

وبات وفاق سطيف يجمع 35 نقطة في المركز الـ 3، ويملك اتحاد خنشلة 31 نقطة في الرّتبة الخامسة، ويشغل اتحاد العاصمة الرّتبة الـ 6 بِرصيد 29 نقطة، ويحوز فريق مولودية وهران 27 نقطة في المركز الـ 11.

وتنقص فرق اتحادَي خنشلة والعاصمة ومولودية وهران مقابلتان متأخّرتان لِكلّ واحد منهم، ويملك وفاق سطيف في الرّصيد مباراة متأخّرة.

وكانت هذه الجولة قد عرفت تنظيم مقابلتَين مساء وسهرة الجمعة.

وتُجرى المقابلات الأربع المتبقّية من عمر الجولة مساء وسهرة هذا الأحد.

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