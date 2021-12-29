البطولة الوطنية و”كان” 2022.. قطرة في بحر!

يحضر لاعب واحد فقط مِن البطولة الوطنية لِكرة القدم، في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بِالكاميرون في الـ 9 من جانفي المقبل.

ويُشارك في البطولة الكروية القارية 24 منتخبا، بينهم الجزائر بطلة إفريقيا. ويضمّ كلّ واحد من هذه الفرق 28 لاعبا، أو 672 لاعب في المجموع.

وكشفت كلّ المنتخبات المُشاركة عن قوائمها المُوسّعة، التي ستُقلّص في فترة لا تتجاوز مساء الجمعة المقبلة.

ويتمثّل اسم اللاعب الوحيد في المهاجم الإثيوبي مجيب قاسم، الذي يرتدي زيّ نادي شبيبة القبائل.

وبِخصوص “محاربي الصحراء”، أعلن الناخب الوطني جمال بلماضي في الأيّام القليلة الماضية عن قائمة تضمّ 28 لاعبا، ينشطون كلّهم خارج الوطن.

وكانت البطولة الوطنية قد عرفت مشاركة 5 لاعبين في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي احتضنتها مصر في صيف 2019، وهم: متوسط الميدان الجزائري هشام بوداوي (نادي البارادو)، ولاعب خطّ الوسط الموريتاني محمد يالي (دفاع تاجنانت)، والمهاجمان التنزاني توماس أوليموينغو (شبيبة الساورة)، والبورندي فيستون عبد الرزاق (شبيبة القبائل)، ومتوسط الميدان الملغاشي إبراهيم أداما (مولودية الجزائر).

وفي طبعة الغابون 2017 التي شهدت مشاركة 16 منتخبا، مثّل البطولة الوطنية 4 لاعبين، لمّا حضروا إلى أرض المنافسة في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، وهم: حارسا المرمى مليك عسلة (شبيبة القبائل)، وشمس الدين رحماني (مولودية بجاية)، والمدافعان محمد الربيع مفتاح ومحمد بن يحي (اتحاد العاصمة).