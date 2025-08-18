البطولة تحضر نفسها لتحديات رهان اللقب والحفاظ على المكانة بين الكبار

لا بوادر لأفضلية فريق على حساب الآخر والفرصة مواتية لكتابة التاريخ

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الكروي في الجزائر، وتنطلق معها الإثارة والتنافسية بين جل الفرق، خاصة في هرم الترتيب، أين سيكون التنافس الكلاسيكي على اللقب بين الفرق المعتادة على معانقة التتويجات، في صورة شباب بلوزداد، مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، اتحاد الجزائر ووفاق سطيف، في المقابل سيكتشف الجمهور الرياضي الضيف الجديد مستقبل الرويسات لأول مرة في تاريخه، بين إعادة سيناريو الساورة، أو السقوط في الفخ الذي وقع فيه اتحاد السوفي سابقا.

ورغم أن الميركاتو الصيفي الحالي لم ينته بعد، ومازالت الأندية الكبيرة تصر على حسم صفقات مدوية في آخر أنفاسه، إلا أن المعطيات الحالية قد تضع اللقب في المزاد، وقد نشهد صراعا من نوع آخر بين الفرق، بالنظر لتقارب المستوى الفني بين جل الأندية، فالفرق الكبرى سرحت أسماء عدة ولم تستطع تعويضهم بالأفضل، في حين قامت أندية المستوى الثاني بانتدابات نوعية، وجمعت بين عناصر الخبرة والشباب، ما يجعل الأمور هذا الموسم تتغير، وقد نشهد ظهور فريق جديد يصنع المفاجأة، ويكون الحصان الأسود في البطولة، بالنظر لما نشاهده لحد الآن من تحضيرات وجاهزية للفرق قبل انطلاق الموسم الكروي يوم الخميس الجاري.

وبنظرة شاملة عن ما قد نشاهده هذا الموسم، فإن صراع اللقب سيكون بين الثلاثي مولودية الجزائر بطل النسختين السابقتين، وشبيبة القبائل العائدة بقوة مع المدرب الألماني زينباور في النصف الثاني من الموسم الماضي، بالإضافة إلى شباب بلوزداد الذي حافظ على ركائزه وقام بانتدابات نوعية لحد الآن رغم قلتها، فيما سيكون اتحاد الجزائر مرشحا بتحفظ، رغم امتلاكه لأسماء جيدة، إلا أن تعيين المدرب عبد الحق بن شيخة في آخر فترة للتحضيرات قد يؤثر سلبا على بداية الفريق، والتي في الغالب ما تكون هي الأهم في مشوار أي فريق للتتويج باللقب أو تحقيق الأهداف.

ترشيحات الرباعي الأول، لن يختزل من قائمته فريق مولودية وهران، الذي لازال يسعى ليجد ضالته، لكن بالنظر للاستقدامات التي قام بها، التي كانت جيدة مقارنة بالمواسم الماضية، ستكون له كلمة في البطولة هذا الموسم، بعد ضمه لأسماء لها من الخبرة ما يكفي لمقارعة كبار البطولة، واستعادة مجده الضائع رغم صعوبة المهمة، لكن الظروف المحيطة به لحد الآن تساعد على تحقيق الأهداف بتواجد المدرب فيلود صاحب الخبرات الكبيرة، ومجموعة من اللاعبين التي تألقت الموسم الماضي سواء مع مولودية وهران أو مع الفرق الأخرى، عكس وفاق سطيف الذي مازالت الانتقادات تطال إدارة النادي بفضل الانتدابات غير المدروسة، التي جعلت من أنصار النسر السطايفي يضعون فريقهم خارج حسابات التتويج الموسم المقبل، بالنظر للتركيبة التي يحوزها النادي وعدم ثقتهم في المدرب الّألماني أنطوان هال الذي سيرته الذاتية بعثت التشاؤم في محيط الوفاق العالمي.

بين الأندية الكبيرة في البطولة، والفرق الأخرى، سيكون صراع من نوع آخر، حيث المعطيات الحالية تؤكد جاهزية الفرق غير المرشحة مقارنة بالمتعودة على الألقاب، فجلها انطلق مبكرا في التحضيرات، على غرار مولودية البيض وشبيبة الساورة، اللذين جمعا بين عناصر الخبرة والشباب، حيث قام ممثل الهضاب باستقدامات نوعية مع الحفاظ على أبرز ركائزه، في صورة الحارس عبد القادر صالحي الذي كان الأفضل الموسم الماضي، فيما تدعم الفريق بخدمات المتألق خالد دحامني والمدافع مرواني بالإضافة إلى أسماء شابة خطفت الأنظار في التربص كوسط الميدان محبوب أحمد والجناح خياري، في نفس حالة شبيبة الساورة التي جمعت بين عناصر الخبرة ورغبة الشباب.

التوقع بالمرشحين للسقوط هذا الموسم، سيكون صعبا التي في الغالب تتقدمها الفرق التي حققت الصعود، لكن بالنظر لتشكيلة مستقبل الرويسات ونجم بن عكنون، سيكون من الصعب الحديث عن هوية الفريق المغادر، بالنظر للانتدابات المدروسة التي قاما بها، وتواجد طاقم فني مميز على رأس الناديين يتقدمهم عبد القادر عمراني في الرويسات ومنير زغدود في نجم بن عكنون، ونفس الشيء لترجي مستغانم الذي ضمن البقاء في آخر جولة الموسم الماضي لن يكون بذلك السوء هذا الموسم بعد الانتدابات النوعية التي قام بها، وتواجد الثنائي الدولي رايس وهاب مبولحي وجمال بلعمري في مقدمة تشكيلة الحواتة.

معطيات كثيرة، ومنطق الكرة قد يعاكس كل التوقعات، وحقيقة الميدان ستؤكد المعطيات الحالية أو تنفيها، في انتظار انطلاق العرس الكروي نهاية الأسبوع الجاري، مع أمنيات بارتفاع المستوى مقارنة بالمواسم الماضية، ورؤية الفرجة بعيدا عن كل المظاهر السوداوية التي تلطخ من سمعة الكرة الجزائرية.