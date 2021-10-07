البطولة تنطلق بِجواريتَين عاصميتَين

سحبت رابطة الكرة المحترفة، الخميس، قرعة بطولة القسم الوطني الأوّل للموسم الجديد 2021-2022.

ونظمّت الرابطة الحفل الرّمزي لِسحب القرعة بِمقرّها الذي يقع في العناصر بِالعاصمة، وذلك بِحضور الرئيس عبد الكريم مدوار ونظرائه على مستوى الأندية أو ممثّليهم.

وشكّلت المقابلتان الجواريتان بين شباب بلوزداد بطل النسختَين الماضيتَين ومولودية الجزائر صاحب المركز السّابع، وأيضا بين نصر حسين داي واتحاد العاصمة، واجهة افتتاحية بطولة الموسم الجديد.

وتعرف بطولة الموسم الجديد تنافس 18 ناديا في 34 جولة، بعدما كانت الصيغة الماضية تضمّ 20 فريقا بـ 38 جولة. مع تسجيل قدوم ناديَين من القسم الثاني، وهما: هلال شلغوم العيد وأمل الأربعاء.

وينطلق سباق البطولة في الـ 22 من أكتوبر الحالي، ولا يُستبعد أن تكون الجولة الأولى مبتورة من بعض اللقاءات، بِسبب مشاركة فرق شباب بلوزداد ووفاق سطيف وشبيبتَي الساورة والقبائل، في رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”، حيث يُجرى الدور الثاني في النصف الأخير من الشهر الجاري.

وتشكّل جدول مقابلات الجولة الأولى من عمر بطولة الموسم الجديد، وبِملاعب الأندية المذكورة أوّلا، كالتالي:

م.الجزائر – ش.بلوزداد

و.سطيف – ه.شلغوم العيد

ش.الساورة – س.غليزان

نصر حسين داي – العاصمة

أ.المدية – ش.القبائل

ش.قسنطينة – م.وهران

و.تلمسان – ن.مقرة

ن.البارادو – ج.الشلف

أ.الأربعاء – ا.بسكرة