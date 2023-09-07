البطولة تنطلق بِمُقابلتَين مُؤجّلتَين

ضبطت رابطة الكرة المحترفة تواريخ ومواقيت الجولات الثلاث الأولى، من عمر بطولة حظيرة النّخبة للموسم الجديد.

وتُقام فعّاليات جولة رفع السّتار ما بين الـ 15 والـ 17 من سبتمبر الحالي.

وتشهد هذه الجولة تأجيل مُقابلتَين، إلى الـ 27 من سبتمبر الحالي والـ 4 من أكتوبر المقبل، بِسبب انشغال شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، بِرابطة أبطال إفريقيا والكأس الإفريقية الممتازة.

وتُجرى مواجهة مولودية الجزائر والجار الصّاعد الجديد نجم بن عكنون بِمُدرّجات شاغرة، وذلك بِسبب العقوبة السّابقة (نهاية الموسم الماضي) المُسلّطة على “العميد”.

ولم تُحدّد رابطة الرّئيس عبد الكريم مدوار أسماء ملاعب مقابلات الجولات الثلاث.

وجاء جدول مقابلات الجولات الثلاث من عمر بطولة 2023-2024، على النّحو التالي (إضغط هنا).