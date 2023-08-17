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“البطيخ الملوث” يثير قلقا في المغرب.. استجواب 3 وزراء   

الشروق أونلاين
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“البطيخ الملوث” يثير قلقا في المغرب.. استجواب 3 وزراء   

أثار إصدار اسبانيا تنبيها “عالي الخطورة” حول “بطيخ مغربي ملوث”، قلقا في البلاد بعد تسويق نفس المنتوج محليا، وصل إلى المطالبة باستجواب 3 وزراء.

وشكّل التحذير الصحي الإسباني بخصوص البطيخ المستورد من المغرب موضوع قلق وسط المواطنين وأثار جدلا كبير بينهم.

وتخوف المستهلكون في المغرب من إغراق السوق المحلية من هذه المنتجات التي تم رفض تصديرها إلى الخارج، وتمت إعادة شحنات كبيرة منها.

ووصل القلق من البطيخ الملوث إلى البرلمان المغربي الذي تحرك لاستجواب وزراء الداخلية والفلاحة والصحة، حول تسويق منتجات زراعية غير صحية للمغاربة، بعدما مرت فترة طويلة من تسويق فاكهة “البطيخ” بالأسواق دون أية مراقبة.

ووفقا لوسائل إعلام مغربية وجه نائب عن حزب الحركة الشعبية سؤالا كتابيا لوزير الزراعة عن أوجه المراقبة المتبعة في استعمال المبيدات الضارة بالصحة وكذلك المنتجات الزراعية المعروضة للبيع.

وفي السياق ذاته، طالب فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، واستدعاء وزير الزراعة لتحديد مسؤوليات تسويق البطيخ الملوث.

وفي جويلية الماضي فجر نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF)، قضية البطيخ المغربي الملوث بعد أن أصدر تنبيهًا صحيًا يبلغ عن اكتشاف مراقبة الحدود الإسبانية شحنةً من البطيخ قادمة من المغرب،  حيث تم العثور على مستوىً عالٍ من الميثوميل، وهو مبيد حشري غير مصرح به، و هو الإنذار الثاني من نفس النوع في أقل من أسبوع.

ووصف نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF) الإصابة من وراء تناول هذا البطيخ بأنها “خطيرة”، ولم يتم تحديد الأماكن التي تم فيها توزيع البطيخ المصاب.

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