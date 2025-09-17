البعثة الطبيّة الصينيّة الـ29 في الجزائر خلال أشهر 

لدعم الفرق الطبية في بعض الولايات... السفير دونغ غوانغلي:

بحث وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، بمقر الوزارة، مع سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، دونغ غوانغلي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان للوزارة.

وجاء ذلك خلال لقاء، تم الثلاثاء، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، أين ثمن الطرفان مستوى “التعاون المتميز” بين الجزائر والصين، مؤكدين على “عمق العلاقات التاريخية التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، والتي تجسدت عبر العديد من المحطات البارزة”.

ومن أبرز هذه المحطات – يضيف البيان – “البعثات الطبية والعلمية التي ساهمت في تدعيم المنظومة الصحية الوطنية”.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز هذا التعاون وتوسيعه من خلال إبرام مذكرة تفاهم جديدة تفتح آفاقا أرحب للشراكة المستقبلية.

وفي نفس السياق، تطرق السفير إلى البعثة الطبية الصينية الـ29 التي ستصل الجزائر خلال الأشهر القادمة، والتي ستساهم في “دعم الفرق الطبية الجزائرية في بعض ولايات الوطن، بما يعكس روح التضامن والشراكة القائمة بين البلدين”.

من جانبه، أكد آيت مسعودان أن جمهورية الصين الشعبية تعد “شريكا استراتيجيا بامتياز للجزائر”، وهو ما يستدعي “توسيع مجالات التعاون الصحي معها، لاسيما عبر إقامة مشاريع استثمارية مشتركة ودعم الشراكات ذات المنفعة المتبادلة وبما يضمن نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين”.

كما شدد على أهمية التعاون في مجالات “التكوين، الرقمنة، التسيير الاستشفائي، إضافة إلى بعض التخصصات الطبية المعقدة ذات الأولوية”.

وفي ختام اللقاء، اقترح السفير الصيني “إمكانية تنظيم دورات تكوينية وملتقيات علمية، بهدف نقل التجارب الناجحة وتبادل الخبرات”، وهو ما رحب به الوزير، مؤكدا “استعداد قطاع الصحة لدعم مثل هذه المبادرات التي تصب في خدمة المريض وتطوير المنظومة الصحية الجزائرية”.