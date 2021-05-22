البعجي: سنحرُس الصناديق بجيش من المناضلين

أكد أن مرشّحيه ليسوا من أصحاب "الشكارة"

اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أن اختيار حزبه لقوائم المترشحين لتشريعيات 12 جوان المقبل كان “موفقا”.

وأكد بعجي لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بالمسرح الجهوي “أحمد بن بوزيد” في تنشيط الحملة الانتخابية، بأن الحزب قد اختار مترشحين حقيقيين، لم يأتوا بالمال أو بما يوصف بـ”الشكارة”، مشيرا إلى أن “ما أتت به القاعدة تم احترامه لأول مرة، ولم يعرف مقر الحزب أي احتجاجات كما سلف وأن وقع في مواعيد انتخابية سابقة”.

وأردف الأمين العام قائلا أن “الحزب الذي بدأ في التعافي، قد شكل خلية للنظر في طعون الترشيحات وسيكون لهؤلاء الحق في المشاركة في المحليات بقوة القانون”.

وفي سياق متصل، اعتبر بعجي بأن “الأصوات التي تنادي بأن يوجه الحزب للمتحف هي أصوات تتقاطع مع مطالب فرنسا”، داعيا الحضور إلى “المشاركة بقوة، وتحقيق رهان نصرة الجبهة التي تتخذ من بيان أول نوفمبر مرجعا لها”.

وبعد أن لفت إلى أن مترشحي الحزب هم “إطارات من أبناء المدرسة الجزائرية”، أكد الأمين العام في كلمته أن “مشاركة جبهة التحرير الوطني في هذا الموعد الهام، هي لأجل بناء المؤسسات والمشاركة في استحقاق هو تحت إشراف سلطة وليست وزارة الداخلية”.

وأضاف بعجي “سنسعى بجيش مناضلينا لرقابتها في ظل وجود إرادة سياسية لإجراء انتخابات نزيهة”.

ولدى تطرقه لجرائم الصهيونية بفلسطين، عبر بعجي عن افتخاره بالموقف الرسمي للجزائر، معتبرا أنه “ترجمة لتطلعات الشعب الجزائري الذي ينبذ الاحتلال”.

خ.م