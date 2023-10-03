البق الفرنسي يصل إلى المغرب عبر ميناء طنجة!

كشفت تقارير إخبارية عن وصول البق الفرنسي إلى المغرب عبر ميناء طنجة، ما دفع لتفعيل حالة الطوارئ الصحية والبيئية في البلاد.

وبحسب الإعلام المغربي فقد أعلنت إدارة ميناء طنجة، تفعيل حالة الطوارئ، عقب الاشتباه في وجود حشرات “البق” على متن باخرة مسافرين وصلت من ميناء مارسيليا، وأسفرت عملية الرقابة الاستباقية لرصد الحشرة فعلا.

ويقتضي البروتوكول “القيام بعملية تعقيم وتنظيف شاملة ودقيقة لجميع مكونات هذه الباخرة وحمولتها، قبل الشروع في عملية استقبال العربات والمسافرين القادمين على متنها”.

وتداول نشطاء مغربيين فيديوهات لانتشار البق في فرنسا، معربين عن سعادتهم لرفض بلادهم المساعدات الفرنسية.

وكان صحفي فرنسي قد أثار استنكارا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعدما ربط بين انتشار حشرة “البق” في باريس والمهاجرين غير النظاميين.

وقال الصحفي باسكال برود، في برنامجه “L’heure des pros” المذاع على قناة CNews، الجمعة 29 سبتمبر، أن انتشار حشرة “بق الفراش” راجع لعدم نظافة اللاجئين في فرنسا، بسبب التشرد وصعوبة الوصول للمرافق الصحية”، ما فتح عليه أبواب النقد على مصراعيها.

وأبلغ مستخدمو العديد من الأماكن العامة في منطقة باريس عن وجود هذه الحشرة في الأسابيع الأخيرة. وتدفقت الشهادات فيما يتعلق بتواجدها في القطارات ودور السينما والمكتبات، وحث مجلس مدينة باريس الدولة على التعبئة العامة، خاصة قبل وصول ملايين السياح لحضور الألعاب الأولمبية العام المقبل.

ودعا النائب الأول لعمدة باريس، إيمانويل غريغوار، إلى تنظيم اجتماعات بشكل عاجل بين جميع المصالح المعنية من أجل نشر خطة عمل تتناسب مع هذه الآفة.

وبق الفراش يسبب بثورا جلدية حمراء مصحوبة بحكة شديدة، وهو يتكاثر بسرعة كبيرة، كما أنه أصبح مع مرور الوقت يقاوم المبيدات الحشرية التي بدورها زادت تكلفتها وتضاءلت فاعليتها.

وشكّل تفشّي “بق الفراش” في الأماكن العامة ووسائل النقل، أزمة في العاصمة الفرنسية باريس، لدرجة توجه النائب الأول ببلدية باريس إيمانويل غريغوار، بنداء استغاثة لرئيسة الحكومة إليزابيث بورن، لمكافحة هذه الحشرات.