البكالوريا: إدانة 21 شخصا بالحبس النافذ بتهمة الغش

تم ،الاثنين، إدانة 21 شخصا بجنحة القيام بتسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة البكالوريا بإستعمال وسائل الاتصال عن بعد وهذا في عدد من ولايات.

فبولاية تيبازة، تمت متابعة شخصين وفقا لإجراءات المثول الفوري بجنحة القيام بتسريب المواضيع أو الأجوبة.

حيث قضت المحكمة بإدانة المترشحة “ع آ” وأختها “ع ن” بسنتين و3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دينار لكل واحدة منهما مع مصادرة جميع المحجوزات.

وأصدرت محكمة الاغواط أحكاما تقضي بإدانة 8 متهمين بسنتين حبسا نافذا و200.000 دج غرامة نافذة بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا عن طريق وسائل الاتصال عن بعد مع وضع شخص آخر تحت اجراءات الرقابة القضائية.

وبولاية تبسة، أصدرت محكمة الشريعة حكما بـ 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20.000 دج ضد شخصين مع الأمر بإيداعهما بالجلسة بعد أن ضبطا بصدد بيع أجهزة البلوتوث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض استعمالها للغش.

من جهتها عالجت نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة، قضية تتعلق بتسريب مواضيع وأجوبة إمتحان لشهادة البكالوريا تورطت فيه متهمتان,، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة القضائية.

وأضاف البيان أن نيابة الجمهورية قامت نهار 12 جوان 2023 بمتابعة المدعوتين (غ إ) و (ق إ) وفقا لإجراءات المثول الفوري بجنحة القيام أثناء إمتحانات شهادة البكالوريا بتسريب مواضيع وأجوبة الإمتحان بإستعمال وسائل الإتصال عن بعد, طبقا للمواد 253 مكرر 06 و253 مكرر 07 فقرة 04 من قانون العقوبات.

وقد أصدر قاضي الجنح “حكما حضوريا وجاهيا” بإدانة المتهمتين بالوقائع المنسوبة إليهما وتسليط عقوبة عام حبسا نافذا وخمسون ألف دينار جزائري لكليهما مع الأمر بإيداعهما الحبس بالمؤسسة العقابية، كما جاء في البيان.

كما أصدر قاضي الجنح لدى محكمة خنشلة حكما يقضي بالحبس النافذ لمدة سنة كاملة في حق طالبة جامعية قامت بنشر مواضيع امتحان البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتعلق الأمر بقضية نشر مواضيع امتحان شهادة البكالوريا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من طرف المدعوة “م .هـ” طالبة جامعية قامت باستغلال موقع “إيمو” للتواصل مع ممتحنين لشهادة البكالوريا قبل نشر موضوع امتحان مادة الأدب العربي (شعبة آداب وفلسفة) على صفحات الفايسبوك.

وأصدرت محكمتي مستغانم وسيدي علي (مجلس قضاء مستغانم) حكما بالحبس النافذ سنة واحدة مع الإيداع بحق 3 أشخاص بتهمة نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وفي نفس السياق، تم اليوم تقديم شخصين أمام نيابة الجمهورية بمحكمة سيدي علي ومتابعتهما وفقا لإجراءات المثول الفوري عن جنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد طبقا للمواد 253 مكرر 6 و253 مكرر 7 و253 مكرر 9 من قانون العقوبات.

وأصدر قاضي الجنح لدى هاته الجهة القضائية حكما حضوريا قضى بإدانة المتهمين بما نسب إليهما من وقائع والحكم على كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وبدفع غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج مع الأمر بإيداعهما الحبس ومصادرة المحجوزات، كما أشار إليه البيان الثاني.