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الجزائر

البكالوريا: إيداع متّهمتين بتسريب موضوع اللغة العربية الحبس

الشروق أونلاين
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البكالوريا: إيداع متّهمتين بتسريب موضوع اللغة العربية الحبس
أرشيف
تعبيرية

أصدرت محكمة بسكرة يوم الأحد، أمرا بإيداع متّهمتين بتسريب موضوع اللغة العربية وآدابها في امتحان البكالوريا الحبس، مع برمجة محاكمتهما يوم الإثنين 8 جوان 2026.

وحسب ما ذكره بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة، فقد تمّ توقيف المتّهمتين بناء على شكوى تقدمت بها مديرية التربية لولاية بسكرة، ضد مترشحة لامتحان البكالوريا بثانوية العربي بن مهيدي.

حيث تمّ رصد حالة مشتبه فيها لتسريب أسئلة البكالوريا عبر تقنية البلوتوث، من طرف التلميذة (ح.م)، بعد أن ضبطت بحوزتها سماعة بلوتوث خفية، أثناء اجتيازها الامتحان.

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لتكشف التحريات الأولية أن المتّهمة قامت بإجراء اتصال هاتفي، للحصول على إجابة الامتحان بمساعدة أختها المسماة (ح.ز). عبر اتصال هاتفي بتقنية البلوتوث، حسب ما أكدته المعاينة التقنية للهاتف النقال.

وتمّ تقديم المتّهمتين أمام العدالة لمتابعتهما عن جنحة القيام أثناء الامتحانات بتسريب مواضيع وأجوبة الامتحان الثانوي، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، طبقا لإجراءات التلبس مع إيداعهما الحبس.

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