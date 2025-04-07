البكالوريا المهنية.. هذا جديد المشروع

اتفق وزيرا التربية الوطنية، والتكوين والتعليم المهنيين، محمد صغير سعداوي، وياسين المهدي وليد، على إنجاح مشروع البكالوريا المهنية وضبط كل التفاصيل المتعلقة به..

وجاء هذا القرار بحسب ما أفاد به بيان لمصالح سعداوي، في أعقاب لقاء جمع الوزيرين، أكدا خلاله “ضرورة ضبط كل التفاصيل الكفيلة بإنجاح هذا المشروع الطموح”.

وركّزا على “اعداد إستراتيجية اتصال فعالة لتمكين التلاميذ المعنيين وأوليائهم من جميع المعلومات والمعطيات المرتبطة بالتوجيه نحو التعليم المهني”.

وسيتوّج التعليم المهني بأنماطه ومخرجاته، ببكالوريا مهنية، وما تنتجه هذه البكالوريا من فرص التشغيل المتاحة بعد ذلك.

وتطرق الوزيران إلى حول مدى تقدم عمل الفريق المكلف بإعداد المشروع المتعلق بالبكالوريا المهنية واستحداث ثانويات مهنية.

وأبرز الطرفان أهمية “استغلال الأسبوع الوطني للإعلام الذي سينظم خلال شهر أفريل الجاري في المؤسسات التعليمية”، وذلك لتعريف التلاميذ وأولياؤهم بجميع المعلومات المرتبطة بالبكالوريا المهنية.