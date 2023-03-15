“البكالوريا” و”البيام”.. العدّ التنازلي

المواضيع في كافة المواد والشُعب ستكون جاهزة نهاية مارس

بعد إعلان وزارة التربية الوطنية عن رزنامة الامتحانات المدرسية الرسمية بعنوان دورة جوان 2023، وضبطها لتواريخ إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، سينطلق العد التنازلي لإنجاز المواضيع في كافة المواد والشُعب، والتي ستكون جاهزة نهاية مارس الجاري، بالمقابل سيلتحق مهندسو البكالوريا “بمركز الحجز” بالقبة بالجزائر خلال الأسبوع الأول من شهر ماي القادم، للبدء في طبع الأسئلة، والذين سيتم عزلهم عن العالم الخارجي طيلة 40 يوما، ولن يغادروه إلا مساء الـ15 جوان المقبل.

أفادت مصادر “الشروق”، بأن مواضيع امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، ستكون جاهزة نهاية شهر مارس الجاري، والتي سيتم وضعها مباشرة في “بنك المواضيع” لدعم وإثراء الأسئلة القديمة وكذا لتعويض المواضيع المستهلكة بعنوان الدورة السابقة 2022، فيما أشارت المصادر نفسها إلى أن “فريق العمل” الذي يضم أزيد من 120 عضو من مفتشين وأساتذة من ذوي الخبرة الطويلة في المجال ومؤطرين تابعين للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، سيلتحق “بمركز الحجز” الكائن بفرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة الجزائر، خلال الأسبوع الأول من شهر ماي القادم، للشروع بصفة رسمية، في طبع الأسئلة، في جو مغلق ومعزول نهائيا عن العالم الخارجي طيلة 40 يوما، على أن يتم إخضاع كافة المواضيع في جميع الشعب والمواد، لإعادة القراءة والتدقيق من قبل لجان مختصة يتم تنصيبها سنويا لهذا الغرض، وذلك بغية تدارك أو تصحيح أي خطأ إن وُجد.

وفي نفس السياق، أكدت مصادرنا على أن مديري التربية للولايات، قد عينوا بصفة مبدئية مراكز الإجراء التي ستستقبل المترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا “اللذين سيبرمجان في الفترة بين الـ5 و الـ15 جوان المقبل”، والتي سيتم الشروع في تجهيزها خلال عطلة الربيع، بعد مصادقة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عليها، في حين سيشرعون أيضا في تحيين قوائم المؤطرين المسخرين لتأطير الامتحانات المدرسية، من أساتذة حراس وأساتذة مصححين وعمال الأمانة وغيرهم، وذلك بغية إسقاط قوائم الأشخاص المحالين على التقاعد والمتوفين وكذا الحوامل، علاوة على إعداد قوائم الحراس والمصححين الاحتياطيين، والذين يتم الاستنجاد بهم للتصدي للأزمات، وذلك في حال حدوث أي طارئ.

كما أشارت ذات المصادر إلى أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، قد حث مديريه التنفيذيين مؤخرا، على ضرورة برمجتهم لزيارات مكثفة لمراكز إجراء الامتحانات، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الممتحنين في أحسن الظروف والأحوال.

وتجدر الإشارة إلى أن تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، سيجتازون التقييمات الكتابية لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي خلال الفترة بين 30 أفريل والـ25 ماي المقبل، إذ سيتم اختبارهم في 12 مادة “يوما بعد يوم” أو كل ثلاثة أيام مع منحهم وقتا مستقطعا للراحة، لأجل تخفيف الضغط النفسي، في حين سيكون تلاميذ الرابعة متوسط على موعد مع امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” في الفترة بين الـ5 و الـ7 جوان القادم، ليجتاز تلاميذ السنة الثالثة ثانوي امتحان شهادة البكالوريا بعنوان الموسم الدراسي 2022/2023، ابتداء من تاريخ الـ11 جوان على مدار خمسة أيام.