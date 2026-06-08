البكالوريا: 4 سنوات حبسا نافذا لمتّهمين بالغشّ عبر الهاتف النقال

أصدرت محكمة تلمسان حكما بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد متّهمين اثنين بمحاولة المساس بنزاهة امتحانات البكالوريا.

وحسب ما ذكره بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة يوم الإثنين، فقد تلقت مصالح الأمن أمس، مكالمة هاتفية تتعلق بضبط أحد المترشحين الأحرار في امتحانات البكالوريا، وهو يقوم بإخراج هاتفه النقال أثناء مجريات الامتحان.

على إثر ذلك، فتحت مصالح الأمن تحقيقا ابتدائيا شمل التفتيش الإلكتروني لهاتف المعني. حيث تبيّن وجود تسجيل صوتي بينه وبين المتهم الثاني، يتضمن محاولة تسريب أجوبة الامتحان.

ليتمّ تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة محكمة تلمسان، لمتابعتهما بجنحة محاولة المساس بنزاهة الامتحانات، باستعمال منظومة المعالجة الآلية للمعطيات، وإحالتهما على قسم الجنح للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وبعد مثول المعنيين للمحاكمة، صدر في حق كل واحد منهما حكم بـ4 سنوات حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالإيداع ومصادرة المحجوزات.

وإيداع متّهمتين بتسريب موضوع اللغة العربية الحبس في بسكرة

كما أصدرت محكمة بسكرة يوم الأحد، أمرا بإيداع متّهمتين بتسريب موضوع اللغة العربية وآدابها في امتحان البكالوريا الحبس، مع برمجة محاكمتهما يوم الإثنين 8 جوان 2026.

وحسب ما ذكره بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة، فقد تمّ توقيف المتّهمتين بناء على شكوى تقدمت بها مديرية التربية لولاية بسكرة، ضد مترشحة لامتحان البكالوريا بثانوية العربي بن مهيدي.

حيث تمّ رصد حالة مشتبه فيها لتسريب أسئلة البكالوريا عبر تقنية البلوتوث، من طرف التلميذة (ح.م)، بعد أن ضبطت بحوزتها سماعة بلوتوث خفية، أثناء اجتيازها الامتحان.

لتكشف التحريات الأولية أن المتّهمة قامت بإجراء اتصال هاتفي، للحصول على إجابة الامتحان بمساعدة أختها المسماة (ح.ز). عبر اتصال هاتفي بتقنية البلوتوث، حسب ما أكدته المعاينة التقنية للهاتف النقال.

وتمّ تقديم المتّهمتين أمام العدالة لمتابعتهما عن جنحة القيام أثناء الامتحانات بتسريب مواضيع وأجوبة الامتحان الثانوي، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، طبقا لإجراءات التلبس مع إيداعهما الحبس.