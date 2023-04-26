البلجيكي مارك دوغريس ينصح إدارة أندرلاخت بالتجديد لسليماني

عقد إعارة الدولي الجزائري ينتهي جوان المقبل

دعا الدولي البلجيكي السابق، مارك دوغريس، إدارة نادي أندرلاخت إلى الاحتفاظ بالمهاجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني وتجديد عقده تحسبا للموسم القادم.

وقال مارك دوغريس، الذي يعمل كمحلل رياضي، إن أندرلاخت بحاجة لخدمات لاعب مثل سليماني، معتبرا أن المهاجم الجزائري يملك المؤهلات والتجربة لمساعدة الفريق وهو ما أكده منذ التحاقه به خلال الميركاتو الماضي.

ونصح دوغريس إدارة نادي أندرلاخت، في تصريحات نقلها عنه موقع “فوتبول كرانت” البلجيكي، بالاحتفاظ بإسلام سليماني وتسريح اللاعب بينيتو رامان، الذي أكدت تقارير صحفية انتهاء الموسم رسميا بالنسبة له بسبب الإصابة التي تعرض لها الأسبوع الماضي خلال مباراة العودة أمام ألكامار، لحساب ربع نهائي منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان مهاجم الخضر التحق بصفوف أندرلاخت البلجيكي على شكل إعارة قادما من نادي بريست الفرنسي، وتمكن في فترة وجيزة من فرض نفسه كورقة رابحة في الفريق، بتسجيله ثمانية أهداف في البطولة لحد الآن، وهو ما دفع لعديد الأصوات المطالبة ببقائه في النادي.

يذكر أن إسلام سليماني ما زال لاعبا في نادي بريست الفرنسي، الذي غادره بعد ستة أشهر من الانضمام إليه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث لم يجد الأجواء الملائمة للتألق، واكتفى بتسجيل هدفين فقط خلال الـ18 مباراة لعبها، وهو ما دفعه لتغيير الأجواء والتوجه نحو البطولة البلجيكية والالتحاق بصفوف أندرلاخت.

وبحسب مصادر قريبة من صاحب الـ34 عام، فإن الهداف التاريخي للمنتخب الوطني بـ41 هدف في 91 مشاركة ما يزال يرغب في رفع التحدي في أوروبا والبقاء في المستوى العالي.

يذكر، أن الموسم انتهى بالنسبة لسليماني وأندرلاخت الذي يحتل المركز الـ11، ما يجعله غير معني بالمشاركة في مرحلة “البلاي أوف”، الخاصة بالأندية التي احتلت المراكز الثمانية الأولى في جدول ترتيب البطولة البلجيكية التي تتنافس على اللقب، علما وأن نظام البطولة البلجيكية مقسم إلى مرحلتين، بعد انتهاء الجزء الأول من البطولة، تلعب الأندية من المركز الأول إلى ثمانية على اللقب، وتتنافس أندية المؤخرة على البقاء.