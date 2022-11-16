البلديات تفتح التسجيلات للاستفادة من منحة رمضان وهذه هي الشروط

أعلنت مختلف البلديات انطلاق التسجيلات الخاصة بالاستفادة من منحة التضامن لشهر رمضان 2023.

ونشرت العديد من البلديات عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك اعلانا بخصوص انطلاق عملية سحب استمارة طلب الاستفادة من منحة التضامن لشهر رمضان الكريم.

كما حددت الجهات المعنية الوثائق التي يجب أن ترفق بالملفات المودعة على مستوى البلديات وهي كالتالي:

1– إستمارة طلب منحة رمضان مصادق عليها من طرف المعني

2- شهادة ميلاد المعني في حال عدم وجود بطاقة تعريف بيومترية.

3- صورة شمسية حديثة.

4- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

5- في حالة الإيواء يجب إيداع بطاقة الناخب.

6- صك بريدي مشطوب للمعني.

7- بطاقة عائلية تحتوي على الهوامش بالنسبة للنساء المطلقات أو الأرامل.

8- إثبات الدخل