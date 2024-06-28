خبراء ومهنيون ييستبقون إقرار قانون رقمنة القطاع المالي ويؤكدون..

“البلوكشين” والحوسبة السحابية والديجيتال أساس التحوّل الرقمي للخدمات البنكية والمصرفية

تعمل الحكومة حاليا سريعة نحو رقمنة القطاع المالي والمصرفي والتأميني، تنفيذا لإلتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل مواجهة تحديات التنمية المستدامة عبر خوض غمار الرقمنة واقتصاد المعرفة الذي يفرض على معظم القطاعات الحكومية تحوّلا رقميا يساعدها على رفع وترشيد مستوى خدماتها العمومية لدى مصالحها،

تماشيا مع التطورات التطنولوجية والتحول الرقمي في القطاع المالي ، كالاعتماد على تقنية “البلوك شين” التي هي عبارة عن سلسلة من كتل البيانات، والحوسبة السحابية ، التي يمكن تشبيها بنظام دفتر أستاذ رقمي، لتتبع مختلف المعاملات، كما لاتتطلب هذه التقنية تدخل وسيط أو طرف ثالث لتسجيل وإدارة المعاملات.

و بدأت الجزائر في تبني خططها الإستراتيجية الرقمية على ركائز قوية، ومن بين هذه الركائز التي قادت البنوك والمصارف للتفوق في مجال خدماتها، هو تبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيعها و تسهيل التحوّل الرقمي مع تأمين البيانات وتطوير الحوكمة الإلكترونية، ومن الواضح، أن ضرورة التوجّه إلى الخدمات المالية الرقمية عبر مختلف المعاملات الإكترونية جاء لتدعيم إلتزام رئيس الجمهورية بالتحوّل نحو خدمة عمومية عصرية ورقمية معقلنة.

محمد بلحسين مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الاتحاد الإفريقي

الذكاء الاصطناعي والبلوك شين سيكونان المظلة التي تحمي البيانات المصرفية والمالية

أكد البروفيسور محمد بلحسين، مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الاتحاد الإفريقي، أن الجزائر قد فتحت باب استعمال الوسائل التكنولوجية التي منحت حسبه فرصا جديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف هذا الاخير، أن الثقة في العمل هو الهدف الرئيسي لعمليات الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، وأن

التحول الرقمي في الخدمات المصرفية يحتاج إلى خبرة وجهد في المعرفة من جانب المستخدم في العمليات المختلفة التي يقوم بتنفيذها هذا الأخير في التعاملات المالية.

وأوضح البروفيسور، أن للذكاء الإصطناعي دور مهم جدا في ترتيب البيانات، وبالتالي تنفيذ الأوامر بشكل دقيق، مشيرا أن لعبة الجريمة المعلوماتية مثل لعبة القط والفأر وعلينا تقييم من سيسبق الآخر، وفي ضوء ذلك لابد من إيجاد حلول استباقية لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأشار المسؤول في تصريح لـ”الشروق اونلاين” على هامش انطلاق أشغال القمة الإفريقية للرقمنة والمؤسسات الناشئة، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة، إلى أن الذكاء الاصطناعي هو جزء كبير من حياتنا، وقال إن حلول كثيرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في قياس الاستجابة في ثواني بشكل سريع جدا، وبالتالي

لابد أن تكون أدوات الحماية بنفس خاصة في القطاع المالي والمصرفي، وأضاف إنه من المهم جدا تنفيذ تعليمات المؤسسات المالية مثل رسائل البنوك والبنك المركزي وعلينا تطبيقها لأن هناك عدد كبير من المستخدمين يتجاهلون هذه الرسائل التي تحتوي على تعليمات مهمة للغاية.

كما أنه من الضروري التكامل بين مقدمي الخدمات التكنولوجية والجهات التنظيمية ومن المتوقع أن تكون تقنيات البلوك تشين من الأدوات المهمة جدا في عمليات التأمين السيبراني خلال السنوات القادمة او بالاحرى قبل العام 2027، بجانب تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستوفر تحديد دقيق للمستخدمين، بالإضافة إلي مفهوم Zero

Trust في إدارة المنظومة الرقمية والتي ستكون عليها دور كبير في توفير الحماية الرقمية.

واشار البروفيسور، أن الذكاء الاصطناعي سيكون المظلة الكبيرة التي تضم أدوات التأمين السيبراني لكل عمليات الاختراق، وعلينا توحيد الشبكات الاجتماعية والمالية تحت مظلة واحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقال إن الذكاء الاصطناعي يساعد في اسنخدام الهوية الرقمية بشكل أكبر هذا هو المستقبل في الحصول على كافة

الخدمات سواء الخدمية أو المصرفية.

وفي سؤال حول اهمية تقنية البلوك شين في مجال المعاملات المالية والمصرفية، قال البروفيسور أن المؤسسات المالية تحتاج إلى تحسين بياناتها الضخمة للتشغيل الآلي لعمليات الأعمال من خلال تحديث تطبيقاتها باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية والتشغيل الآلي، حيث يمكن للبنوك تطوير منتجاتها وخدماتها، ما سيساعد

في تحسين تجربة المستخدم لتعميق الثقة بين المؤسسة المالية مع الزبون.

المفوّض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد..

البلوك شين سيكون بمثابة القلب النابض للنظام المالي بالجزائر



أكد المفوّض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، أن التحوّل الرقمي في المجال المالي والمصرفي بالجزائر يعد أحد أهم مقومات بيئة الأعمال في كونه يشكل الحجر الأساس في تعزيز فرص البقاء، النمو والاستمرار، ونتيجة للتطور السريع والمستمر في التقنيات التكنلوجية الحديثة، التي ساعدت على ابتكار وسائل وأساليب جديدة في تقديـم الخدمات المصرفية للعملاء، فقد ظهرت برامج الذكاء الاصطناعي التي تقوم على تقنيات حديثة متقدمة، وتوصل البحث المختصين في المجال إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات عديدة من الخدمات المصرفية سيساعد على تطوير أداء المصارف من خلال تحسين جودة الخدمة المصرفية، والتحكم في التكاليف، مع تخفيف المخاطر، وزيادة الإيرادات، فضلا على رفع مستوى المنافسة.

وعليه لابد أن تحرص المؤسسات المالية والمصرفية بالجزائر على تحقيق عامل التنويع في أساليب عرض الخدمة من خلال القنوات المصرفية المتعددة التي تبنتها المؤسسات المالية كالقنوات التقليدية، والصراف الآلي، والهاتف، بالاضافة الى الشاشات الرقمية، والانترنت، بالإضافة إلى تطوير أدوات ووسائل الدفع لتصبح ملائمة لطبيعة المعاملات الحديثة، وتتماشى وبيئة الأعمال الإلكترونية.

واوصى المسؤول في حديث لـ”الشروق أونلاين”، بأهمية تطبيق المزيد من برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى الخدمات لمصرفية المتنوعة، والسعي على متابعة وتطوير تلك البرامج، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية عقد البرامج التدريبية اللازمة للعاملين في البنوك لكيفية التعامل مع تلك البرامج وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمصارف، مستقبلا سيما تقنية البلوك شين التي هي بمثابة القلب النابض للنظام المالي العالمي، وتعد أحدث ما وصل إليه العالم اليوم في قطاع تسجيل العمليات المالية، والتجارية، والخدمية بطريقة تقنية، لا يمكن التلاعب بها، فضلاً عن السرعة الكبيرة التي تتم فيها خلال وقت قصير، بجانب موثوقيتها، ودقتها المتناهية، كما نبّه هذا الأخير بأهمية الاهتمام بموضوع البلوك تشين، كتقنية عالمية حديثة، في ظل السعي نحو تطبيق الحوكمة في المؤسسات المالية، لدوره المهم في تحسين الأداء الإقتصادي.

الهواري رحالي المدير العام الجديد لبنك الجزائر الخارجي

سلسلة الكتل أو ” البلوك شين” تؤسس لبناء مستقبل أفضل للقطاع المالي بالجزائر

لجوء شركات التأمين إلى تكنولوجيا البلوك تشين في تسيير أنشطتها وأداء التزاماتها سيساعدها على تحليل الأخطار ومعالجة البيانات وتسريع مدة تسوية عديد الملفات وتحسين وتطوير منتجاتها المالية كما ستخلق هذه التكنولوجية نماذج جديدة للتوزيع والدفع المتمثلة في الاكتتاب والتعويض، وأضاف المسؤول في تصريح خص به “الشروق

اونلاين” تكنولوجيا البوك شين ستساهم في تسهيل المعاملات المالية وتساعدتها في توسيع قاعدة عملائها، كما ستعمل على تمكين مختلف فئات المجتمع والمتعاملين الاقتصاديين من الحصول على ما يحتاجونه من التغطيات المالية باستعمال وسائل دفع رقمية تتميز بالسرعة وسهولة الاستعمال لتطبيقات تكنولوجيا تؤسس لبناء مستقبل أفضل للقطاع المالي بالجزائربالاعتماد على الرقمنة والتقنيات التكنولوجية التي تتيح فرص ابتكار وتطوير منتجات مالية تتناسب واحتياجات ورغبات كل أنواع العملاء التجربة الجزائرية في تكنولوجيا البلوك تشين التي تبقى محتشمة وتخضع لقيود وتشريعات قانونية لا تسمح باستعمالها على الوجه الأكمل، وهذا بسبب ما تتمتع به معاملات البلوك تشين من سرية كبيرة فيما يتعلق بهوية مستعمليها، وصعوبة التعرف على مصادر الأموال التي يتم تداولها والتعامل بها والتي تشكل تهديدا على الاقتصاد الوطني.

واوضى المسؤول بضرورة مراجعة وتعديل التشريعات التي تقيد العمل بالعملات الرقمية في الجزائر والسماح لشركات المالية بممارسة معاملاتها المالية وعقد عقودها الذكية عن طريق العملات الرقمية واستغلال تطبيقات البلوك تشين مع استحداث الهيئات التنظيمية والرقابية على قطاع المالي والمصرفي مع إنشاء مصالح تخصصة بالتكنولوجيات الحديثة التي تتماشى ومتطلبات الرقمنة والعولمة المالية تحت إشراف الوصاية، وهذا ما يؤثر إيجابا على المناخ الاستثماري في الجزائر وسيسمح باستقطاب المزيد من المستثمرين في الصناعة المالية والكصرفية وحتى التامينية، مع ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وتكوين الكوادر المهنية في مجال التكنولوجيات الحديثة من شأنه تعزيز النهوض بالخدمات المالية والتأمينية التي تعتمد على الرقمنة وقواعد البيانات المخزنة في البرامج الحاسوبية والتي يتم تناقلها عبر الانترنت مع ضرورة تفعيل إستعمال النظم المعلوماتية والرقمية وهذا بضرورة عقد اتفاقيات شراكة مع الشركات التكنولوجية المالية واستغلال كل الوسائط الالكترونية والخدمات الذكيو لتقليص حجم تكاليف اعمال الادارة الورقية.

تكنولوجيا البلوك شين منفذ أمان البيانات المالية مستقبلا

إن مفهوم تكنولوجيا البلوك تشين باختصار شديد هي نوع من قواعد البيانات العملاقة، التي يتم من خلالها تسجيل المعاملات في العديد من المجالات، وتختلف قاعدة البيانات الخاصة بالبلوك تشين عن قواعد البيانات التقليدية من حيث الطريقة التي يتم بها تخزين وإدارة المعلومات التي تحتوي عليها.

فمن خلال هذه التكنولوجيا، يتم جمع البيانات بمجموعات تُعرف باسم الكتل، ويكون لكل كتلة سعة تخزينية معينة، عندما تمتلئ يتم ربطها بالكتلة المملوءة مسبقًا؛ لتشكل سلسلة من البيانات، ومن هنا جاء اسم سلسلة الكتل.

ويتم التحقق من المعاملات التي يتم تسجيلها على هذه الكتل، عن طريق مستخدمين آخرين في نفس النظام، وبمجرد التحقق منها لا يمكن تعديلها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال، حيث يتم إضافتها إلى سلسلة الكتل الدائمة الأخرى، والتي تم التحقق منها مسبقًا.

وأصبح يُنظر إلى سلسلة الكتل في الوقت الحالي باعتبارها تقنية ثورية، يمكن من خلالها تسجيل أو توثيق أي نوع من المعاملات في أي مكان بالعالم، في سجل واحد موجود على الإنترنت.

وعلى الرغم من أن تقنية البلوك تشين قد ارتبطت في بداية ظهورها بالعملات الرقمية وبالتحديد عملة البيتكوين، إلا أنه مع مرور الوقت بدأت العديد من المؤسسات المالية في الاعتماد عليها على نطاق واسع، لجعل معاملاتها أكثر كفاءة وأمانًا.

استخدامات تكنولوجيا بلوك تشين في الخدمات المالية

تستخدم العديد من البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، تكنولوجيا البلوك تشين؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء بما فيها خدمة

تحويل الأموال وأنظمة التخليص والتسوية فضلا على خدمة البيع والشراء الأصول، والمحاسبة والمراجعة، حيثأصبحت تكنولوجيا البلوك تشين، تلعب دورًا كبيرًا في أقسام المحاسبة بغالبية الشركات والمؤسسات المالية والبنوك الكبرى.

فمن خلال المزايا العديدة التي تتمتع بها هذه التقنية، بات بإمكان المحاسبين تدقيق وتسجيل البيانات المالية وتوثيقها، بشكل أسرع وأكثر أمانًا من الطرق التقليدية الأخرى.

كما ستساعد تقنية سلسلة الكتل المحاسبين على معالجة الحسابات والفواتير بشفافية كاملة من خلال استخدام العقود الذكية، كما تُمكّنهم أيضًا من تسجيل جميع المعاملات في مكان واحد، والتحقق منها بشكل أسرع وأسهل.

رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات تاج الدين بشير:

الجزائر متأخرة في التعامل بتقنية البلوك شين

أكد تاج الدين بشير، رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، أن الجزائر شرعت بدورها في تفعيل تحوّلها الرقمي بفضل مجموعة من التدابير كإنشاء صناديق استثمار وإعفاءات ضريبية، وتخفيض الإجراءات الإدارية، وحوافز التنمية الرقمية، وهو ماتسعى اليه من خلال جمع مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية، في عديد الصالونات الوطنية والإفريقية التي تخص الرقمنة والتحوّل الرقمي والمؤسسات الناشئة، كالملتقى الافريقي الرقمي الأخير الذي نظمه التجمع بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة.

وتأسف المتحدث في تصريح لـ”الشروق اونلاين” على هامش الملتقى ذاته، لتأخر وتيرة رقمنة الإدارة والخدمات الحكومية، التي لا تسير -حسبه – بالسرعة المطلوبة، والذي كان له أثر سلبي واضح على المشهد الرقمي في البلاد، مضيفا أن رقمنة الخدمات المصرفية الموجّهة للزبون ليس هي استخراج الوثائق الإدارية من مواقع الانترنت الحكومية وطبعها على الورق، بل الرقمنة المطلوبة والتي شهدتها المؤسسات الحكومية والخاصة لعديد البلدان في العالم هي الاستغناء عن الورق نهائيا، مضيفا أن تقرير النقد الآلي مؤخرا، أرجع انخفاض التعاملات الإلكترونية بالجزائر، إلى تهرب التجار ورجال الأعمال من متابعة معاملاتهم المالية اليومية تخوفا من اكيشاف الثغرات غير قانونية في عملياتهم المالية.

وأضاف رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، أن أرقام تجمع النقد الآلي تشير إلى انخفاض نسب المعاملات الإلكترونية في الجزائر، حيث أرجع التقرير هذه نسب إلى “عدم انضمام التجار لهذا المسعى تهربا منهم من متابعة المعاملات على غرار ثمن أجهزة الدفع وتكاليف استغلالها وصيانتها التي يعتبرونها مرتفعة إلى جانب نقص ثقافة التكوين لوضع الأجهزة وصيانتها.

مصطفى تامي نورين المشرف العام على نظم المعلومات بمصرف السلام الجزائر

التوّجه الرقمي للخدمات المصرفية يمهد لمستقبل البلوك شين بالجزائر

أكد المشرف العام على نظم المعلومات بمصرف السلام، مصطفى تامي نورين، على ضرورة تنسيق الجهود من أجل بدء العمل في وضع إطار تنظيمي مطوّر للقطاع المالي الرقمي، من خلال رفع الحد الأدنى لمعايير جودة، وحجم رأس المال المصرفي والسيولة المصرفية بدرجة كبيرة، مشيرا في ذات السياق، أن مصرف السلام قد نجح خلال فترة جائحة كوفيد 19 المستجد وماتبعها من متحورات جديدة في بناء نظام مصرفي إفتراضي أكثر صلابة يهدف إلى حيازة احتياطيات وقائية أعلى من الحد الأدنى الإلزامي بحيث يمكن السحب المالي أو التحويلات على غرار عديد المعاملات الخدماتية بأمان وعن بعد في إطار الأوضاع الصحية المتأزمة.

وأضاف المشرف العام على نظم المعلومات بمصرف السلام، أنه على غرار خبراء الصحة، يتحرك المراقبين والتقنيين المصرفيين حاليا لمواجهة هذا الوضع المتسارع والاستثنائي، مطالبا بحشد المصارف المالية والبنوك ما لديهم من أدوات رقمية في مجموعة قواعدهم المخصصة للاستجابة للكوارث الطبيعية، وأحداث المخاطر التشغيلية،

ونوبات الضغوط المصرفية،. ومصرف السلام في اعتقاده، بما لديه من منظور إلكتروني يتجاوب مع الأزمة الصحية الحالية، علاوة على الانقطاعات الاستثنائية لشبكة الانترنت، واستنادا إلى تجربته كمشرف على نظم المعلومات بذات المصرف، يقول أن مؤسسته المالية بإمكانها تقديم بعض التوجيهات الإضافية للمسار المستقبلي الرقمي عند أي خطر صحي أو كارثة طبيعية مثلما خططت له الدولة من خلال برنامج ”أورساك”ضد المخاطر والكوارث الطبيعية.

وأضاف المسؤول إلى أن برنامج التسويق الرقمي للخدمات المصرفية كان له دور كبير في تحسين جودة العمليات المالية عن بعد خلال فترة جائحة كورونا، أو الانقطاعات الفجائية للشبكة المعلوماتية، مضيفا أن الأزمة الصحية الحالية التي تأثرت من خلالها كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية في العالم، انعكست إيجابيا على المنظومة المصرفية بالجزائر، حيث شهد المصرف وعديد المصارف والبنوك الناشطة في البلاد، منذ نهاية 2019 إلى غاية يومنا الحالي نموا معتبرا في العمليات الرقمية المالية، والتحويلات الإلكترونية عن بعد، ناهيك عن خدمة الإطلاع عن الرصيد، لهذا كان على مصرف السلام، باعتباره مؤسسة مالية خاصة لها مكانها في السوق المالي بالجزائر، تطوير عمليات التوجّه الرقمي للخدمات المصرفية، الموجّهة خصيصا لجيل التكنولوجيا من الشباب بالدرجة الأولى، وحتى كبار السن.

ودع المتحدث، إلى تشجيع إقامة حوار مستمر بين المواطن والبنوك والمصارف المالية، خاصة في هذا الوضع الصحي غير المسبوق وماسيفرضه المستقبل، من مزاولة العمل عن بُعد مع الزملاء والعملاء، بينما يزداد الاهتمام بمتطلبات الإبلاغ بالبيانات، وقت الأزمات فيما يتعلق بالمعاملات الرئيسية، مثل السيولة والتحويلات المالية عن بعد،

من أجل السلامة المالية و إرضاء الزبون مع بعد النظر نحو تحوّل رقمي جدي للقطاع المالي على غرار عديد القطاعات الحكومية والمؤسسات الإقتصادية الخاصة.

بوغرارة جملات المكلفة بالإتصال بـ “ABC بنك”

الرهان مستقبلا على “البلوك شين” في تحسين الخدمة المصرفية

تعد جودة الخدمات المصرفية عنصرا فعالا للنجاح في الأعمال المصرفية إلى جانب فكرة بروز المصارف والبنوك الإلكترونية، التي أدت إلى زيادة حدة المنافسة بين المصارف التقليدية التي تبحث عن دور لها وبين المصارف الإفتراضية التي نمت في إطار التراكم المعرفي و التطور على غرار جائحة كوفيد 19 التي صدمت الجزائريين

بشكل لايختلف عن نظرائهم من بلدان العالم، ولإعطاء توضيحات للموضوع توجهنا نحو بنك “ABC” كمؤسسة مصرفية خاصة حيث تحدثنا مع المكلفة بالإتصال، بوغرارة جملات، التي أكدت أن النظام المصرفي في الجزائر قد شهد عديد المتغيرات الحديثة التي غلبت عليها تكنولوجيات الإعلام والإتصال التي أثرت على الخدمات المصرفية والمواطن نظرا لمزاياها من ناحية السرعة والتكلفة، حيث إنعكست الأزمة الصحية على مختلف الجوانب الإقتصادية و البنوك واحدة من القطاعات التي إمتدت إليها هذا الأزمة ، حيث تبنت مؤسستها المالية إستراتيجية مآلها وجوب تطوير بنيتها الرقمية ، مع تزايد عمليات المعاملات الإلكترونية الذي أصبح -حسبها – الإحتياج كبيرا من خلالها مع نوعية جديدة من البنوك غير التقليدية التي تتجاوز نمط الأداء الإعتيادي، ولا تتقيد بمكان معين أو وقت محدد، و كنتيجة للنمو المتسارع لتكنولوجيا الإعلام والإتصال ساهم بنك “ABC”، تقول المتحدثة، وبشكل فعّال في تقديم خدمات متنوعة وبتكاليف منخفضة مختصرة الوقت والمكان. فالبنوك الإلكترونية بمعناها الواسع ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية فحسب بل موقعا ماليا تجاريا و إداريا و إستشاريا شاملا، له وجود مستقل على الخط، يتم التعاقد معه للقيام بخدمات أو تسوية المعاملات أو إتمام الصفقات على مواقع إلكترونية، و إبتكار تقنيات حديثة تساهم في تحسين و تطويرالخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك وهو ما يمثل أهم تحدي للتحول الرقمي للبنوك.

وأضافت المتحدثة، أن مؤسستها المالية استعملت مصطلح “الديجيتال” في معاملاتها اليومية، قبل بداية جائحة كورونا، كما للبنك برنامج رقمي وضع خصيصا في حال وجود إنقطاعات للشبكة المعلوماتية، كما حدث في الأعوام السابقة في فترة اجتياز إمتحان شهادة البكالوريا، ناهيك عن الاعتماد على التحسيس والاشعارات عبر صفحة البنك على موقع التواصل الاجتماعي الرسمي، مؤكدة في ذات السياق أن التوجّه الرقمي للخدمات المصرفية الخاصة بمؤسستها المالية، شهد تصاعدا معتبرا في المعاملات المالية عن بعد تفاديا لانتشار فيروس كورونا من خلال عملية الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية عن بعد، مؤكدة في الوقت نفسه أنه مع إزدياد القيمة الإقتصادية للمعلومات، تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط لتتحوّل الفكرة من مجرد تنفيذ أعمال عبر خط خاص إلى بنك له وجود كامل على الشبكة و يحتوي موقعه كافة البرمجيات اللازمة للأعمال المصرفية، التي تساعد على تطوير و تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل البنك.

يونس قرّار الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال:

استحداث البرامج الإكترونية البنكية تلعب دور الوسيط فقط

البلوك شين” سيساهم في تحسين وجودة الخدمات المصرفية

أكد المستشار الأسبق لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الخبير يونس قرار، في تصريح لـ”الشروق اونلاين” أن ما هو موجود آليا بالجزائر لا نستطيع تصنيفه تحولا رقميا للبنوك و المصارف المالية، مشيرا إلى أن الجزائر هي حاليا في مرحلتها الأولى لتأهيل هذا النوع من المعاملات لإلكترونية، التي فرضتها الأزمة الصحية بتوفير المناخ الأنسب لممارسة هذه العمليات عبر الشبكة العنكبوتية.

وقال قرار، أن ما يلاحظ حاليا على مستوى المصارف المالية والبنوك، هو استحداث برامج إلكترونية تلعب دور الوسيط فقط، حيث تعرض خدماتها عن طريق شبكة الإنترنت، لكن يبقى الدفع نقدا أو بالصك، لدى كبار السن، وحتى عامة المواطنين ممن لايملكون البطاقة الذهبية، ما يستلزم العودة إلى العملية الكلاسيكية التي يميّزها الدفع اليدوي والتوصيل التقليدي.

ويؤكّد الخبير، أن المشكل الأساسي المطروح حاليا في الجزائر، هو التعامل بالدفع الإلكتروني، وهو الحلقة المفقودة التي لم تتبناها البنوك عامة، مضيفا بأن وزارة المالية تبنّت الفكرة، لكن الأمر لم يحدث لحد الساعة، وبسبب الإجراءات الإحترازية الصحية الحالية ووتخمينا لما يخبأه لنا المستقبل في حال حدوث كوارث طبيعية أو أزمات

صحية مفاجئة، يقول يونس قرار، صار التحوّل الرقمي للمؤسسات المالية والمصرفية على غرار معظم القطاعات الإقتصادية، والحكومية، أمرا لا غنى عنه، وتابع بالقول أن الجزائر وجدت نفسها أمام ضرورة الاعتماد على الرقمنة من أجل ضمان استمرارية القطاع المالي ولو عن بعد، من بينها المؤسسات البنكية والمالية التي تعد عصب المعاملات بالنسبة للمواطنين، ولعل أهم ما ركّز عليه المستشار الأسبق لوزير البريد، في حديثه لمعوقات التحوّل الرقمي في القطاع المالي في الجزائر، هو “بيروقراطية” الإدارة في فتح المجال أمام هذا القطاع المهم، رغم كل التسهيلات التي قدمتها السلطات في هذا الإطار.

ويقول الخبير، أن الأزمة الصحية التي شهدتها البلاد بالرغم من إنخفاض حدتها حاليا، بخصوص الإصابات بفيروس كورونا، دفعت مسؤولي القطاع المالي والإقتصادي بالجزائر إلى ضرورة الإشتغال رقمياً، كان ذلك جلياً من خلال لجوء عدد من القطاعات العمومية والخاصة إلى رفع مستوى هذا التعامل، فالإمكانات التي تُوفّرها تكنولوجيا الاتصال عن بعد، بالنسبة للمؤسسات المصرفية والمالية والفرص التي تعطيها للمواطنين وللدولة، أصبحت ضرورة تمهّد لما بعد جائحة كورونا، خاصة وأن العائد الاقتصادي والمالي لهذه التكنولوجيات، من شأنها المساهمة بشكل كبير في تحسين الأداء وترشيد الإنفاق العمومي، من أجل اعتماد التحوّل الرقمي على صعيد المؤسسات والهيئات والأفراد، وجعل العالم الرقمي أساساً في كل الخطوات سيما المصارف والبنوك على غرار مؤسسة بريد الجزائر.

حذيفة حبيب مصمّم مواقع ومطوّر برمجيات:

كورونا حفزت التحوّل نحو التمويل الرقمي للمصارف والبنوك

أكد حذيفة حبيب، مصمم المواقع ومطور البرمجيات تخصص ويب وذكاء صناعي في تصريح لـ”الشروق أونلاين”، أن القطاع المالي والبنكي في الجزائر يعيش مرحلة انتعاش خفيفة بسبب كورونا الأمر الذي فرض على الحكومة عامة، ووزارة المالية بالخصوص البحث عن سبل تطوير البرامج الإلكترونية المستعملة في التعاملات الافتراضية عن بعد بين الزبون والمؤسسة البنكية والمصرفية، معطيا مقترحات قال إنها قد تكون سببا في تطوير القطاع البنكي الرقمي من خلال التسويق الإفتراضية وتحسين جودة الخدمات المصرفية عن بعد وتوسيعها في الجزائر، كتسهيل اعتماد استقبال الأموال، والسماح باستقبال الأموال بالعملة الصعبة ولو جزئيا على “وسترن يونيون”، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لعملية إرسال الأموال إلى الخارج يتم تعميمها على كافة البنوك، مع إنشاء مكاتب صرافة إلكترونية للتخفيف من سيطرة

الأسواق الموازية، أما داخليا فنصح حذيفة بتطوير مؤسسة “بريد الجزائر” كونها مؤسسة عمومية عملت على رقمنة قطاعها و مواكبة التكنولوجيات الحديثة الخاصة بمجال الخدمات الإلكترونية خاصة المالية و النقدية .

مستقبل البلوكشين يبدوا واعدًا بحلول عام 2027

قانون الرقمنة قيد الانجاز سيسهل عمليات التحوّل الرقمي للمؤسسات المالية

ختاما، وفي ظلّ غياب إطار تنظيمي خاص بالرقمنة بالنسبة للمؤسسات المالية والإقتصادية بالجزائر، أصبح الرهان حاليا يدعوا إلى ضرورة وضع هيئة متخصصة في الرقمنة، تشمل كل القطاعات من أجل اتخاذ قرارات موحّدة تطبق على مختلف القطاعات الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة، بما في ذلك القطاع المصرفي والمالي،

من أجل تحوّل رقمي حقيقي، الأمر الذي أكد عليه وزير الرقمنة والاحصائيات، حسين شرحبيل الذي قال في تصريح إعلامي سابق، أن “مشروع قانون الرقمنة، الذي هو حاليا قيد الإنجاز، يهدف لتبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيعها، وتسهيل التحوّل الرقمي مع تأمين البيانات على غرار تطوير الحوكمة الإلكترونية”.

كما يقترح حاليا عديد الخبراء في القطاع المالي والبنوك تبني تقنية البلوكشين لتحويل الأموال والأصول والبيانات، التي تدخل في مجالات المال والأعمال، والرعاية الصحية، والتأمينات والخدمات اللوجستية،حيث يُتوقّع أنه بحلول عام 2027، فإنّ معظم المؤسسات المالية والمصرفية في عديد الدولة ستستخدم نظام البلوكشين.

ومع وجود العديد من التطبيقات العملية لتكنولوجيا البلوكشين، والتي تُستخدم بالفعل في العديد من القطاعات، يراهن المختصين الذين حاورتهم بوابة “الشروق اونلاين”

فإنّ مستقبل البلوكشين يبدوا واعدًا، بالنسبة للمؤسسات المصرفية والبنكية سيما مؤسسة بريد الجزائر العمومية من اجل تطوير المعاملات والتحويلات المالية السرية والشخصية السريعة.