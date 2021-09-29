البليدة.. أول بؤرة لكورونا بالجزائر تخلع لباس الحجر

خرجت ولاية البليدة من قائمة الولايات المعنية بالحجر لأول مرة بعد أزيد من عام ونصف على دخولها حجرا كليا إثر اكتشاف أولى الإصابات بكورونا وإعلانها بؤرة وباء.

ورفعت الوزارة الأولى، الثلاثاء، إجراءات الحجر عن ثماني ولايات بينهم البليدة بعد تسجيلها انخفاضا في الإصابات في الأيام الماضية.

1- 23 مارس 2020: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يقر حجرا صحيا كاملا على ولاية البليدة لعشرة أيام.

وبناء على الحجر الكلي على الولايات تقرر غلق كل المحلات عدا الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية.

2- 23 أفريل 2020: أقرت الحكومة إجراء تخفيفيا على ولاية البليدة حيث تم رفع الحجر الكلي لتصبح الولاية خاضعة للحجر الجزئي من الساعة 14:00 زوالا إلى غاية 7 صباحا”.

3- 13 جوان 2020: استفادت البليدة من تعديل الحجر رفقة 28 ولاية أخرى ليصبح من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا.

4- 14 فيفري 2021: رفع توقيت الحجر في ولاية البليدة من العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا رفقة 18 ولاية أخرى.

5- 21 جوان 2021: رفع توقيت الحجر من منتصف الليل إلى الرابعة صباحا في ولاية البليدة و13 ولاية أخرى لمدة 21 يوما.

5- 25 جويلية 2021: عادت البلدية للحجر المنزلي بدء من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا رفقة 34 ولاية إلى جانب غلق أماكن التسلية بهذه الولايات ومنع حفلات الزواج والختان.

6- 4 أوت 2021: الحكومة تقرر تمديد الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي في البليدة و 36 ولاية أخرى.

7- 13 سبتمبر 2021: تعديل مواقيت الحجر الصحي من 22:00 إلى 05:00 صباحاً، في 31 ولاية، من بينها البليدة.

8- 28 سبتمبر 2021: رفع الحجر المنزلي عن ولاية البليدة رفقة 7 ولايات أخرى.