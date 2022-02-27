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الجزائر

البليدة: العثور على الشخصين التائهين بحظيرة الشريعة

الشروق أونلاين
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البليدة: العثور على الشخصين التائهين بحظيرة الشريعة
ح.م

تمكنت فرقة التدخل في الأماكن الوعرة التابعة للحماية المدنية بولاية البليدة رفقة عناصر الجيش الوطني من العثور على الشخصين التائهين على مستوى الحظيرة الوطنية للشريعة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فقد تم العثور على الشابين التائهين اللذين يبلغان من العمر 33 و44 سنة في حدود الساعة 6 صباحا بعد 12 ساعة من البحث لافتا إلى أنهما في حالة صحية “جيدة”.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم العثور عليهما في منطقة واد الكبير التابعة لبلدية حمام ملوان جنوب شرق بلدية الشريعة على مسافة حوالي 15 كلم من مقر البلدية.

وأطلقت مصالح الحماية في حدود الساعة السادسة و38 دقيقة من مساء السبت عملية بحث عن شخصين تائهين على مستوى الحظيرة الوطنية للشريعة بعد تلقيها اتصالا من أحد التائهين لطلب النجدة مدعمة بذلك بسيارة إسعاف بكل لوازمها.

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