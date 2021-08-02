البليدة: توقيف عملية توزيع مياه الشرب للاشتباه في نوعيتها

قررت مؤسسة الجزائرية للمياه وحدة البليدة توقيف عملية توزيع مياه الشرب على مستوى أحد أحياء بلدية البليدة بسبب الاشتباه في نوعيتها حماية للصحة العمومية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، الاثنين، أنه تقرر توقيف عملية توزيع مياه الشرب على مستوى حي خداوي المعروف بـ”أروندا” الواقع وسط مدينة البليدة عقب تسجيل إشتباه في نوعية المياه الموزعة مع ضمان تزويد السكان بهذه المادة الحيوية عن طريق شاحنات الصهاريج.

وتنقل أعوان المؤسسة بالتنسيق مع مصالح المخبر إلى عين المكان لأخذ عينات من المياه و إجراء التحاليل البكتريولوجية والفيزيوكيميائية.

كما تدخلت ذات المصالح على مستوى شبكة توزيع مياه الشرب للكشف عن نقطة إختلاط المياه مع أخذ عينات للتأكد من صلاحيتها.